Під Харковом в приватному будинку прогримів вибух

У суботу, 27 червня, у селищі Есхар неподалік від Харкова прогримів вибух у житловому будинку, в результаті чого довелося госпіталізувати чоловіка. Поліція відкрила по даному факту кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Харківській області.

«27 червня близько 23:40 Чугуївський відділ поліції надійшло повідомлення про пожежу в селищі Есхар. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що чоловік відкрив газ, а через деякий час підпалив сірник, в результаті чого стався вибух і почалася пожежа. В результаті події пошкоджено літня кухня та вікна», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що чоловік отримав опіки рук та обличчя. Його направили в опікове відділення Харківської міської клінічної лікарні.

«Слідчим Чугуївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Всі обставини події встановлюються», — додали поліцейські.

У Харківській області в будинку прогримів вибух. Фото: hk.npu.gov.ua

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо — газоповітряної суміші без подальшого горіння). В результаті вибуху сталося руйнування декількох поверхів. Рятувальники виявили на місці трагедії тіла п’яти загиблих. Пізніше президент Зеленський вручив 12 сім’ям ключі від нових будинків.