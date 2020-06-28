В Дніпрі у відстійнику знайшли шматки людини

У відстійнику неподалік місцевого кладовища у Дніпрі знайшли частини тіла людини – тулуб, голову, частину руки та кисть.

Про це повідомляє Информатор.

Особу і стать загиблого встановлюють через окремі фрагменти, зокрема й одягу. Відомо, що на зап’ясті руки наявне татуювання у вигляді групи крові.

Співробітники поліції з’ясовують обставини події. Як повідомляв УНІАН, в Одесі припинено спробу неонацистів підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора і Дня Конституції України.

: unian.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.