На Ставропіллі у 50 членів виборчкомів підтвердився коронавірус

У Ставропольському краї у 50 членів виборчих комісій виявили коронавірус, повідомив голова регіональної комісії Євген Дем’янов.

Всього в організації загальноросійського голосування за поправки до Конституції РФ у Ставропольському краї задіяно більше 40 тис. осіб. Вони пройшли тестування на COVID-19, яке виявило у 50 позитивний результат.

«Тестування проведено, були більш 50 осіб виявлені, але це не торкнулося в цілому роботи складу дільничних комісій», — цитує Дем’янова «Коммерсантъ».

Хворих членів виборчої комісії замінять на людей з резерву, зазначив він. Однак представник виборчкому не уточнив, чи встигли приступити заражені співробітники комісій до виконання своїх обов’язків.