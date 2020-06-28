Більше “світла” і не “біла”: L’oreal змінив опис косметики

Французька компанія, лідер на світовому ринку парфумерії і косметики L’oreal заявила, що викреслить з опису своєї продукції для шкіри слова «біла» і «світла», пише Reuters.

«L’oreal Group розуміє виправдану стурбованість з приводу слів, використовуваних для опису продукції для вирівнювання тону шкіри, і прийняла рішення прибрати слова білий/відбілюючий, світлий/освітлюючий зі всієї продукції», — відзначили в компанії.

Таке рішення виробники взяли на тлі масових протестів проти расизму, які почалися в США та інших країнах після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні.