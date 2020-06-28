З 1 липня почне працювати в експериментальному режимі е-резидентство для іноземців

З 1 липня розпочинається експеримент з реалізації та впровадження е-резидентства. Про це інформує Минцифры.
Зазначається, що 25 червня уряд прийняв постанову, якою затверджено відповідний порядок.
Проект створюється в першу чергу для представників креативної індустрії: IT, маркетинг, реклама, геймінг.
Завдяки е-резидентства іноземці будуть отримувати онлайн:
- українську кваліфікований електронний підпис;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- можливість відкрити онлайн рахунок в українському банку;
- спрощений доступ до адміністративних послуг в Україні.
Відповідно до постанови Міністерство цифровий трансформації:
— протягом двох місяців має подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо прийняття актів, необхідних для впровадження експерименту, та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цієї постанови;
— протягом трьох місяців — визначити перелік держав для впровадження експерименту і забезпечити створення і функціонування системи «Е-резидент», яка стане частиною порталу «Дія».
У Минцифры припускають, що першими е-резидентами стануть іноземні ІТ-фахівці, що працюють на українські компанії, а також фахівці з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону і близького зарубіжжя, яким статус е-резидента України допоможе ефективно співпрацювати на європейському ринку.