З 1 липня почне працювати в експериментальному режимі е-резидентство для іноземців

З 1 липня розпочинається експеримент з реалізації та впровадження е-резидентства. Про це інформує Минцифры.

Зазначається, що 25 червня уряд прийняв постанову, якою затверджено відповідний порядок.

Проект створюється в першу чергу для представників креативної індустрії: IT, маркетинг, реклама, геймінг.

Завдяки е-резидентства іноземці будуть отримувати онлайн:

українську кваліфікований електронний підпис;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

можливість відкрити онлайн рахунок в українському банку;

спрощений доступ до адміністративних послуг в Україні.

Відповідно до постанови Міністерство цифровий трансформації:

— протягом двох місяців має подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо прийняття актів, необхідних для впровадження експерименту, та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цієї постанови;

— протягом трьох місяців — визначити перелік держав для впровадження експерименту і забезпечити створення і функціонування системи «Е-резидент», яка стане частиною порталу «Дія».

У Минцифры припускають, що першими е-резидентами стануть іноземні ІТ-фахівці, що працюють на українські компанії, а також фахівці з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону і близького зарубіжжя, яким статус е-резидента України допоможе ефективно співпрацювати на європейському ринку.