У Києві провели акцію у підтримку української мови

У Києві в День Конституції України пройшла акція на підтримку української мови. Її провели на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні активісти спільноти «Мова об’єднує». Вони вивісили 25-метровий банер «Руки геть від закону про мову!».

Своєю акцією активісти хочуть застерегти владу від руйнівних кроків у мовній та культурній сфері. Активісти просять припинити наступ на мову та культурний простір, пише Укрінформ.

До руйнівним для мови активісти відносять: ослаблення мовних квот на телебаченні, що пропонується в законопроекті «Про медіа», законопроект № 2362 Бужанського щодо заморожування переходу російськомовних 5-11 класів на українську мову навчання.

Також активістів обурює, що влада вже півроку гальмує початок роботи Уповноваженого із захисту державної мови та Секретаріату Уповноваженого, які за законом про мову повинні були б уже працювати.

День Конституції для акції організатори вибрали не випадково, адже саме в Основному Законі чітко вказано, що державною мовою України є українська мова і будь-які спроби послабити її положення є спробою ревізії Конституції.