У китайській провінції Хебей на ізоляцію посадили півмільйона людей

Влада КНР ввели режим суворої ізоляції у повіті Аньсинь провінції Хебей, де проживають близько 500 тис. осіб, у зв’язку з новими випадками коронавіруса.

Про це повідомляє Інтерфакс. Повіт, розташований в 150 км від Пекіна, був узятий під посилений контроль після виявлення тут 12 випадків коронавіруса, 11 з яких виявилися пов’язані з пекінським оптовим ринком “Синьфади”, що стали новим епіцентром поширення інфекції в регіоні.

До цього в повіті Аньсинь вже вводилися обмеження на поїздки, однак тепер лише одному члену сім’ї разів на день дозволено виходити з дому, щоб придбати продовольство і медикаменти. Громадяни також можуть залишати помешкання для отримання медичної допомоги.

Госкомздрав КНР раніше повідомив, що за минулу добу в Китаї виявлено 24 нових випадки зараження коронавірусом. Всього з середини червня в Пекіні виявлено понад 300 випадків коронавіруса.