В белом платье на тонких бретелях: Тина Кароль опубликовала откровенный снимок

Пикантное фото Тины Кароль вызвало небывалый ажиотаж в Сети. Подробнее в материале.

После завершения проекта “Голос страны” Тина Кароль и Дан Балан перестали появляться вместе, а поклонники начали подозревать пару в расставании.

К слову, некоторые фанаты говорят о возможной беременности Тины от молдавского певца. Однако сама Кароль подобные слухи пока не комментирует.

На днях Тина Кароль опубликовала в своем Instagram фото, на котором запечталена в пикантной позе. Певица одета в короткое белое платье на бретелях с объемным декором, волосы Тины распущены, а лицо украшает едва заметный макияж.

“Божественная”, “Любви ей не хватает, всегда улыбчивая, веселая, независимая, но в душе очень одинокая”, “Слишком горячо”, “Супер, но где же Дан?”, – пишут поклонники артистки в комментариях под фото.

: showbiz.clutch.ua