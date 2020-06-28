США виділять мільярди доларів на “стримування Росії”

У проекті оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік передбачено 3,8 мільярда доларів на програму «Європейська ініціатива стримування», яка спрямована на «стримування Росії». Про це повідомляє ТАСС.

За даними агентства, автором ініціативи виступив голова комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу Адам Сміт. У документі наголошується, що виділені гроші підуть на стратегічні перевезення морем, супутниковий зв’язок, підводні човни і противолодочное військове обладнання, «яке посилює стримування Росії».

Також, за словами Сміта, проект бюджету продовжує заборону на фінансування будь-якої діяльності, яка б визнавала суверенітет Росії над Кримом, і продовжує обмежувати військову співпрацю з Москвою.

Раніше повідомлялося, що комітет США з питань збройних сил сформував проект оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік, в якому Росія і Китай названі головними конкурентами. Всього в бюджет закладено 740,5 мільярда доларів.