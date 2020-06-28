У Білорусі за добу 380 осіб заразилися коронавірусом — Моз

У суботу в Республіці Білорусь зараження коронавірусом було підтверджено у 61 095 людина, а в неділю — у 61 475 осіб. Таким чином, добовий приріст хворих складає 380 осіб.

Статистику наводить офіційний Телеграм-канал Моз країни.

Що стосується смертей, то вчора в Білорусі налічувалося 377 померлих пацієнтів з коронавірусом. Сьогодні їх кількість становить 383.

У Білорусі на 28 червня одужали і виписані 45 027 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19. Усього в країні проведено 979 тисяч 800 тестів на наявність коронавіруса.