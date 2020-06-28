З початку червня на водоймах країни загинули вже понад 30 дітей

З початку літа на водоймах України загинуло понад 30 дітей. Про це повідомили в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій.

«На прикладі тривожної статистики, яка свідчить про те, що з початку червня вода вже забрала життя більш ніж тридцяти дітей, Служба порятунку закликає дорослих посилити контроль за тим, як саме юні українці проводять своє дозвілля», — йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що летальні випадки відбуваються не тільки тоді, коли діти знаходяться одні — більшість випадків відбуваються прямо на очах у дорослих.

Так, 25 червня, в с. Ковалихи Черкаській області дівчинка 2011 року народження впала в яму на території приватного будинку, з-за чого втопилася. В с. Первомайське Запорізької області дві дівчинки 2008 і 2009 років народження потонули на водоймах, на який поїхали без дозволу батьків.

В с. Дворіччя Тернопільській області двоє хлопчиків 2003 і 2005 років народження потонули в результаті необережного поводження під час купання. Ще один підліток 2004 року народження потонув у п’ятницю, 26 червня, на ставку в смт Славгород Дніпропетровської області.