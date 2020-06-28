Китайська CNBG заявила про успішне тестування на людях другий вакцини від COVID-19

Китайська компанія China National Biotec Group (CNBG), розробляє відразу дві можливих вакцини від коронавіруса, заявила про оптимістичні результати тестування однієї з них на людях.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на регіональні ЗМІ.

У компанії відзначили, що, за попередніми даними, вакцина, створювана пекінським підрозділом CNBG, сприяла безпечної вироблення антитіл від коронавіруса у всіх 1 120 здорових випробовуваних, кому ввели препарат. Між тим, нагадують ЗМІ, раніше в червні в CNBG відзвітували, що ще одна з її вакцин, тестованих підрозділом CNBG в Ухани, згідно попередньої інформації, викликала безпечну вироблення антитіл на високому рівні в учасників випробувань.

У CNBG, пов’язаної з китайською державною корпорацією National Pharmaceutical Group, раніше на цьому тижні повідомили про отримання дозволу на проведення третьої – фінальній стадії випробування вакцини в ОАЕ. Але в компанії не уточнили, яка саме вакцина буде випробовуватися в ОАЕ. ЗМІ відзначають, що Китай, де схвалена розробка одразу восьми прототипів вакцин від коронавіруса, поки що лідирує в світі в цій сфері.

Однак поки що жодна з розроблюваних у світі вакцин не доведена до третьої стадії: для цієї фази випробувань потрібні тисячі учасників, а дослідження повинне вестися в країні, де вірус широко поширений, тобто в природному оточенні.