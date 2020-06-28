AFP: Тисячі американських військових з Німеччини перекинуть у Східну Європу як сигнал Путіну

Міністр оборони США Марк Еспер в понеділок представить американському президентові Дональду Трампу варіанти виведення тисяч американських військових з Німеччини, багато з яких будуть відправлені в Східну Європу. Про це повідомляє AFP.

У Пентагоні заявили, що план передбачає скорочення постійної присутності американських військ у Німеччині на 9,5 тисяч чоловік до 25 тисяч військовослужбовців. Деякі з цих 9,5 тисяч військових повернуться в США, а інших переведуть в країни Східної Європи.

За словами представника Пентагону, ці зміни стануть сигналом для президента РФ Володимира Путіна, чиї військові амбіції підтвердила анексія Криму в 2014 році. Поки невідомо, в яку саме європейську країну можуть бути направлені військові США, але Трамп говорив з польським президентом Анджеєм Дудою про американському присутності в Польщі.

До цього, в моменти загострення відносин з Москвою, НАТО перекидало війська близькі до Росії країни тільки тимчасово, але тепер американська сторона може звільнитися від колишніх зобов’язань.

Також одне з джерел у Пентагоні повідомив, що перекидання військовослужбовців буде проводитися на основі двосторонніх угод між США і країнами-партнерами, а не під егідою Північноатлантичного Альянсу.

За словами одного зі співрозмовників AFP, нова можлива система ротації забезпечує велику гнучкість і високий рівень непередбачуваності, що робить її серйозним сигналом для Росії.