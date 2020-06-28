У справі Балоня є слід губернатора Петрова і вихованця Баканова-Наумова

У справі заарештованого за хабар екс-губернатора Андрія Балоня є кілька цікавих деталей. Розробляти його почали в травні, коли змінився начальник обласного управління СБУ. Колишній генерал Олексій Петров був призначений губернатором Закарпаття. Його крісло, що звільнилося, у Кропивницького погодився зайняти Осипчук Іван – заступник начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Наумов безроздільно впливає на свого шефа Івана Баканова. Це пов’язують з діяльністю власника телеканалу English Club TV і Музею українського живопису в Дніпрі Олега Наумова, з яким Баканов перетинався ще під час роботи в “95-му Кварталі”. Кажуть, що Олег Наумов — батько Андрія Олеговича Наумова.

Ми писали (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1006), що Кропивницького Осипчуку не зраділи. Тоді поняньчити його приїхав особисто Баканов. Ознайомив особовий склад з новими напрямками професійної діяльності. Натякнув на переатестацію. Кропивницкие-кіровоградські взяли до відома і стихли. Але дружба не склалася.

Особливо, між Осипчуком і начальником апарату Балоня Сергієм Шевченком, теж заарештований за співучасть в отриманні хабара. Власне його і взяли з грошима. Шевченка виходець з охоронного бізнесу, пов’язаний з корпорацією Business Security Group і охоронною фірмою “Арей”.

У нього давні відносини з радником Володимира Зеленського футурологом Ігорем Новіковим, який протягнув на пост губернатора Одеси свого друга Максима Куцого.

Через нього Балонь і Шевченко рухали призначення Олексія Петрова головою Закарпатської ОДА.

Колишній львівський слідчий Андрій Балонь має великі зв’язки у Львові, великий бізнес в Херсоні і трохи в Одесі. Балонь і раніше придивлявся (https://t.me/shadow_anonymous_insights/982) до Закарпаття. З його подачі на посаду губернатора області в лютому була закинута кандидатура колишнього співробітника СБУ, директора фірми добрив Микити Михайлюка з Полтави. Відомий журналіст Володимир Бойко уточнив, що в прокуратурі Полтавської трудиться молодший брат Андрія Балоня — Юрій. Все сходиться!

Із Закарпаття доходили вісті, що Балонь намагався тиснути на Петрова, щоб він враховував інтереси і взяв на роботу людей з південних областей (https://t.me/shadow_anonymous_insights/982). Але Петров захотів взяти Віталія Цвігуна з “Укроборонпрому”, з яким зблизився на операції із землями Національної аграрної академії в минулому році.

Тепер Балонь не буде набридати Петрову своїми комерційними інтересами. А Осипчуку належить робота по зачистці “херсонської групи”, яка вже окупувала Кіровоградської ОДА. За яку він розраховує отримати посаду цікавіше.

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