Повінь – зміна системи

Menu
Close

МЗС США направив ноту протесту Росії у зв’язку з початком будівництва бази ВМС у Венесуелі

28.06.2020

За повідомленнями ЗМІ, рішення про початок будівництва російської військової бази у Венесуелі (конкретно мова йде про пункті розміщення підводних ракетоносців атомного флоту) було прийнято ще минулої осені.

МИД США направил ноту протеста России в связи с началом строительства базы ВМС в Венесуэле

Раніше про це повідомляв також один із заступників Сергія Шойгу Микола Панков, виступаючи перед Державною Думою Російської Федерації. Такі звістки викликали вельми бурхливу реакцію у Сполучених Штатах.

США офіційно заявили про невдоволення на адресу Росії по дипломатичній (Держдеп) і військову (Пентагон) лініям.

По лінії Держдепу Росії було запропоновано відмовитися від цієї затії”, щоб “не нагнітати далі” ситуацію в регіоні. Військове відомство “наших партнерів” (Пентагон) заявило про можливість нанесення удару по майбутній військовій базі.

Особливу пікантність” ситуації дав новий виток американської військово-політичної кампанії проти Венесуели. Чергова спроба держперевороту (з прямою участю американських військових і спецслужб США) знову зазнала фіаско. За повідомленнями ЗМІ самої Венесуели, допомогли припинити вторгнення російські військові Сил Спеціальних Операцій.

Інтерес Каракаса до цій базі більш ніж зрозумілий: це гарантія безпеки від будь-яких майбутніх вторгнень з боку США. Також ясна і зацікавленість Росії – база підводних ракетоносців у Венесуелі буде асиметричною відповіддю на розміщення Вашингтоном ракет в Європі та Азії [на нашу периметру]. Цим же пояснюється і сильне невдоволення Вашингтона.

З-за “медичної” ситуації у світі (а зовсім не з причини погроз США), будівництво бази було відкладено. І ось тепер [як повідомляє зазначене вище ЗМІ], прийнято рішення про відновлення проекту – до нової порції невдоволення “американських партнерів”.

Заплановано, що будівництво буде закінчено в 2028 році. На базі розмістять підводні ракетоносці, метою яких буде контроль нейтральних вод у Карибському регіоні і Атлантичного океану недалеко від берегів США.

Читайте також:   Москві і Києву навряд чи потрібно посередництво Мінська, вважають в Білорусії
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *