У Переяславі п’яний чоловік вдарив ножем перехожого

Учора, 26 червня, в місті Переяслав вночі стався конфлікт між двома чоловіками, який закінчився пораненням

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” з посиланням на сторінку “Поліція Київської області” у Faсebook.

Перехожий напідпитку почав чіплятися до компанії, інший – намагався захистити людей від набридливого чоловіка кулаками. В результаті інциденту зловмисник наніс ножове поранення гомілки потерпілому.

На місце події оперативно прибули працівники патрульної поліції. Вони затримали нападника, у нього вилучено знаряддя злочину – ніж. Встановлено, що вміст алкоголю чолов’яги становив 2,6 проміле.

Працівники поліції оперативно затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і він знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

: mykyivregion.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.