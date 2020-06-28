Вторгнення Путіна в Україну — початок реваншу за програну Третю світову

Вторгнення в Україну в 2014 році, в поданні правлячої угруповання Путіна, Патрушева і найближчих соратників, було початком якоїсь глобальної війни проти Заходу.

Початком реваншу за програну Третю світову війну. Я прекрасно пам’ятаю, як тоді по нашому ТВ казали, що не з Україною там якийсь воюють – ми на території України воюємо з США. Ось так урочисто вони оголошували, — ділиться своєю думкою російський політолог Андрій Піонтковський з інтерв’ю виданню «Сьогодні«.

Антибалтийская пропаганда була просто стрижнем цієї реваншистської риторики. У своїй відомій статті Путін розповідає (і найстрашніше, здається, що він щиро в це вірить), що прибалтійські країни добровільно вступили в СРСР на прохання їх керівників. Так, всі три президенти були закатовані потім або в таборі, або в божевільні. Що президенти – десятки тисяч жителів Прибалтики, насамперед еліта, інтелігенція, політичний клас були вислані в Сибір і багато знищені.

Чому Прибалтиці надавалося велике значення? Тільки там Путін міг гарантувати військове зіткнення з НАТО. Ви ж пам’ятаєте, яка була реакція генсека НАТО і тодішнього президента США Барака Обами в перший день російського вторгнення в Україну? Вони, звичайно, засудили, обурилися і в Радбезі ООН. Але першим їх рефлексом було – не може бути й мови про військове втручання США або НАТО, тому що Україна не є членом Альянсу. Ось вам результат багаторічних дискусій, чи вступати Україні в НАТО.

У Прибалтиці їм би не вдалося ухилитися від цього обов’язку – від статті 5 Статуту НАТО про колективну оборону. Ну а якщо говорити фактично, хто може дати реальний опір? Це, звичайно, США. Так от, весь план перемоги над США полягав у анексії частини Прибалтики, щоб зробити неминучим зіткнення з НАТО. У перші дні-тижні у Москви були б якісь географічні переваги. Але НАТО за своїм потенціалом набагато сильніше і, звичайно, свої обов’язки за ст. 5 США виконали. Інакше це був би такий ганьба для США, рівносильний їх відходу з світової арени і втрати статусу світового лідера. Де ж перемога, ви запитаєте? А план був розрахований наступним чином: коли з’ясується, що натовські сили втягнулися і ось-ось викинуть їх з Прибалтики, росіяни різко підвищують рівень військової ескалації, погрожуючи ядерним ударом. Або, якщо необхідно, проводять якийсь обмежений ядерний удар. Розрахунок був на те, що НАТО здригнеться і капітулює, що Захід не витримає ядерного шантажу.

Але Україна, на жаль, – не член НАТО і не може розраховувати на допомогу союзників по 5 ст.. А ось на погрози застосувати ядерну зброю – цілком може. Втім, глава МЗС РФ, кажучи про Будапештському меморандумі, коли сказав, що Росія його не порушувала, тому що не застосовувала проти України ядерну зброю…

Протягом останніх шести років ідея ядерного шантажу визначала всю політику Кремля. Чому вони були так нахабні і агресивні скрізь, не тільки в Україні? Вони розперезалися по всій Європі, вбивали політичних супротивників, нескінченні вторгнення в повітряні простори і т. д. Їх ідея була такою: у будь-якому разі вони зможуть піднімати рівень до ядерного конфлікту, а Захід на це не піде і здригнеться. Так тривало до 2017 року, коли якісь їхні ветерани, які роз’їжджають по США, за різними групами духу «Ельби» (наприкінці Другої світової війська 1-го Українського фронту радянської армії зустрілися з підрозділами 1-ї армії США на річці Ельба. – Ред.), добралися до вже колишнього міністра оборони Джеймса Мэттиса і пояснювали йому: слабак Обама послав кілька батальйонів в Прибалтику, ви думаєте, це утримає нас немає, ми будемо піднімати рівень до ядерного зіткнення. Потім в своєму інтерв’ю вже після відставки Мэттис говорив: тоді я зрозумів, що Росія представляє екзистенційну загрозу для США.

Потім була прийнята нова Військова доктрина США і розгорнуті нові ядерні сили стримування – боєголовки з малою потужністю. Чому? А в чому полягала хитрість і підступність цього шантажу? Завдавши ядерний удар, вони поставлять Захід перед альтернативою: або капітулювати, або йти на повномасштабну війну, яка призведе до знищення усього людства. А зараз американці розробили і розмістили на своїх підводних човнах типу «Огайо» нові боєголовки малої потужності, які будуть відповідати саме на план обмежених ядерних ударів Москви.

Тобто зараз абсолютно зрозуміло, що Захід не капітулює, у нього є інша альтернатива, і відповідь на цей шантаж був дан. Це справило велике враження на агресивну угрупування в Москві, і вони зрозуміли, що шлях з експансією в Прибалтику закритий.

Це було частиною глобальної війни: США відступлять, капітулюють і віддадуть як мінімум всю зону впливу СРСР у минулому, тобто Східну Європу, а може, і всю Європу. Навіть в самих диких мріях у Путіна не було ресурсів знищити США. Спроба фізичного знищення США закінчилася б ось тією формулою, про яку говорив сам Путін: «Ми потрапимо в рай, а вони просто здохнуть». Його програма менше – принизити США, вигнати їх з Європи і отримати нову величезну «Ялту». Але йому в цій новій «Ялті» відмовлено заздалегідь.

Саме з провалом маніакального плану Москви по Прибалтиці обрушити і принизити США і весь Захід, пов’язано сказ Путіна. У зв’язку з цим він став більш небезпечний для своїх сусідів на пострадянському просторі, насамперед для України. І потім, до речі, це новий момент, – загроза Путіна спрямована на адресу Казахстану. На відміну від моїх українських і російських колег, я ніколи не робив таких визначених передбачень, що завтра-післязавтра російські війська рушать на Херсон або Маріуполь. Але в зв’язку з провалом їх глобальної авантюри в результаті відсічі США і сказу путінської угруповання, думаю, що ескалація в Україні цього літа або ранньої осені майже неминуча.

Логіка Путіна така: чорт з ними, з натовцями, але вони ж сказали навесні 2014 року, що Україна – не НАТО, побічно дав зрозуміти, що тут військового втручання не буде. Але всі жорсткі заходи аж до військового втручання обіцяні Путіну цілком конкретно. Вони обіцяні йому під час дзвінка Чарльза Роберта о’браєна (радника президента США з нацбезпеки. – Ред.) Патрушеву. О’брайен сказав, що в разі спроб анексії України або (що дуже цікаво) Білорусі, буде нафтове ембарго, відключення від SWIFT, арешт активів російської верхівки, а це в США близько трильйона доларів. Так що Путіну доведеться заплатити дуже велику ціну за своє вторгнення і подальшу ескалацію. Але я, як і мої українські колеги, розуміємо, що із-за психічного стану та стану його найближчого оточення, це дуже вірогідний сценарій.