«Слуга народу», який пропонував продати собаку, втрапив у новий скандал: можу і послати

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євген Брагар «зчепився» з користувачкою мережі, заявивши їй, що «може і послати».

Листування відбулося на сторінці політика у Facebook під одним із його постів. Коментатор залишив під повідомленням Брагаря – про долю на виборах до Ради громадського контролю при НАБУ фейкових організацій – такий текст (цитуємо): «Та ти сі вспокоїш, чи нє?»

На це політик порадив користувачеві відписатися від його сторінки, якщо той не хоче її читати.

В обговорення втрутилася інша користувачка, залишивши коментар: «А чому ви тикаєте, шановний депутата? Ви забули, на чиї податки живете і хто вам гроші платити? Може вам нагадати?»

«Можу і послати», – відповів на це нардеп. В одному з подальших коментарів він пояснивши свою відповідь тім, що «дотримується норм моралі, захищаючи власну ідеологічну позицію».

Скріншот