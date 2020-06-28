Чубаров привітав українців з Днем Конституції

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у привітанні з Днем Конституції України заявивши про важливість відновлення територіальної цілісності країни, включно з анексованим Кримом, Севастополем і окупованими частинами Донбасу.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, яка триває понад 6 років, територіальну цілісність нашої держави порушено – окупований Крим і втрачений контроль в окремих районах Луганської та Донецької областей. Ми не дозволимо нікому – ні зовнішньому ворогу, ні внутрішнім колаборантам, ні окремим державам поставити під сумнів територіальну цілісність України і увійти у змову з Російською Федерацією, що окуповує частину території України», – підкреслив Чубаров.

За його словами, відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь, є питанням збереження і майбутнього України.

«Як вкрай важливим і визначальним для майбутнього Української держави є визначення статусу Криму як кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі України, яке слід терміново закріпити в Конституції України. Прийміть щирі вітання з нагоди одного з найважливіших свят у нашій країні – Дня Конституції України», – заявив він.