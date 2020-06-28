У Харкові четверо поліцейських не змогли затримати хуліганів

У Харкові четверо патрульних поліцейських не змогли затримати чоловіків, які порушували громадський спокій.

Як пише Telegram-канал «ХС | Харків», у дворі, в мікрорайоні Салтівка компанія іноземців шуміла і газовала автомобілем на єврономерах, мешканці викликали поліцію.

Слово за слово, і поліцейські почали затримувати одного з чоловіків, потягнувши його в патрульне авто. Але до нього на допомогу кинулася жінка і його товариш. Вони вирвались і втекли, залишивши свою машину.

«Чергове фіаско патрульної поліції», – йдеться у коментарі до відео.