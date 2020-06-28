Бактерії стали менш сприйнятливі до антибіотиків з-за епідемії коронавірусу

Американські вчені з’ясували, що бактерії стали куди менш сприйнятливі до антибіотиків з-за епідемії коронавіруса. Це пов’язано з повсюдним використанням даного препарату при лікуванні інфекції.

Так, якщо вірити даним, опублікованим вченим Джеффрі Стричем з центру Національних інститутів охорони здоров’я США, переважна більшість пацієнтів, що надходять в американські лікарні з діагнозом коронавірус, отримують від лікарів припис пройти курс антибіотиків. Таким чином, подібна практика набула настільки масштабний характер, що серйозно підвищився ризик появи стійких до антибіотиків штамів бактерій.

До речі, трохи раніше про небезпеку подібного підходу заявляв генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Також він уточнював, що пов’язане з широким використанням антибіотиків може посприяти появі супербактерій, що викличе сплеск смертності від інфекцій, не пов’язаних з пандемією коронавіруса.

: cikavosti.com

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