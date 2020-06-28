Утемуратов Булат Джамитович: моя жизнь, как сплошная афера

На прошлой неделе подтвердилась информация о том, что олигарх Булат Утемуратов, который хитро сэкономил на коронавирусе, пообещав миллион долларов, и дав 10 тысяч, желает приобрести «Евразийский Банк». После покупки Булат Жамитович собирается присоединить его к маленькой КассаНове. Для этого новым предправления КассаНовы будет назначен «евразиец» Багыджан Кожраков, который проконтролирует ход сделки со стороны продавца.

По нашим данным, Кожраков действительно хочет возглавить КассаНова, но цель у него прямо противоположная – отобрать у Утемуратова этот банк. Украсть у главного вора страны, так сказать.

Ну что ж, пора вспомнить некоторые удивительные факты биографии самого крупного мошенника страны Булата Утемуратова. Вряд ли сам Мухтар Кабулович может похвастаться столь наивными и действенными схемами заработков, коими бесспорно прославился Булат Утемуратов.

Времена социализма и «общность советского народа» не изменили важного качества казахского общества — деления на крупные и мелкие родо-племенные образования. Утемуратовы не входят в жузы, а являются, по крайней мере, согласно преданиям, потомками арабских проповедников ислама. Условно такие рода называются «ходжа». Кроме Булата Утемуратова, в современном политикуме РК к таким принадлежит Мухтар Аблязов и Нурлан Нигматулин. Если вам кажется, что в сих личностях маловато арабских черт — вы правы. Но хитрости хватит на всех шейхов, еще и на парочку придворных дам останется.

Оставим седую старину и займемся мясом. Булат Утемуратов очень стесняется, что американский дипломат написал о нем правду: Булат Утемуратов в юности был мясником. Это забавляло и стало предметом для многих шуток, произошедших ввиду непонимания американцами советской действительности: мясник — почти бог. Сам бог — это директор гастронома. А Булат Утемуратов дослужился до этого звания, оброс необходимыми связями и встретил независимость Казахстана уже очень богатым человеком со связями в партийной верхушке, стал звездой первой гастрономической величины.



Гастроном «Юбилейный». Думаю, Булату Жамитовичу иногда приятно заглянуть сюда. Фото сайта alnaz.ru

Восхождение к вершинам Утемуратова Булата Жамитовича

Булат Утемуратов был директором гастронома «Юбилейный», если быть точным. Его непосредственным начальником был Сыздык Абишев. Ныне покойный дядя супруги Елбасы — «отец» многих карьер, в частности, именно он двигал в аппарат Нурсултана Назарбаева, Булата Утемуратова, Булата Абилова.

Путь к сердцу нации лежал через желудок, поэтому Абишев ставит Утемуратова на самые сытные места, в райпищеторг, потом в главой Ауэзовского райисполкома по торговле.

На момент обретения независимости Казахстан испытывал острый кадровый голод. Не-казахское население интенсивно бежало из страны. Собственная партийная (КПСС) и хозяйственная номенклатура, сформированная из национальных кадров — это все, на что могло рассчитывать государство. Социальные лифты работали с натужным ревом, отправляя вчерашних директоров водокачек в министры, а столь тонких знатоков раскройки полутуши на порционные куски, как Булат Жамитович — на ответственную, международную работу.

Сыздык Абишев тянет Булата в начальники управления Государственного комитета по внешнеэкономическим связям. Оттуда он идет гендиректором Казахского торгового дома в Австрии — торгового представительства. Здесь он подружится с тем, кого теперь упоминать нельзя — Рахатом Алиевым, курировавшим в то время вопросы казахстанско-австрийского делового сотрудничества. Это очень важная точка в карьере Булата Утемуратова. На основе Госкомвнешторга формируется новое министерство — министерстве по внешнеэкономическим связям, которым заведует все тот же Сыздык Абишев. Там и числится Утемуратов, постепенно сколачивая нужные связи. Кстати, тогда казначеем Нурсултана Назарбаева был тот самый Сыздык Абишев. Утемуратову эта должность достанется по наследству.

Слащавый фильм о покойном можно посмотреть здесь . В нем почему-то нет Булата Утемуратова. Черная неблагодарность, Булат Жамитович!

Казахстану после раздела СССР досталось много. Нефтяные месторождения, газовые месторождения, рудники ценных металлов, крупный животноводческий и зерновой комплекс, отличные промышленные предприятия. Перед отцом нации стояла острая потребность все это как-то превратить в деньги, чтобы и народу штаны поддержать, и свой клан обогатить. В этот момент люди, знающие как работает западная финансовая система, как берутся и отдаются кредиты, что такое оффшоры, как устроены иностранные юрисдикции, были на вес золота. Булат Утемуратов стал мулом для вывоза денег за границу и с тех пор числится у Нурсултана Назарбаева личным кошельком. А чтобы не хранить деньги в мешках нужно было открыть банк.

Булат Утемуратов и Алматинский Торгово-Финансовый Банк

В 1995 году Утемуратов Булат Жамитович с помощью консультантов из MeesPierson основывает Алматинский Торгово-финансовый банк, более известный как АТФБанк. Прежде чем остановиться на деятельности Утемуратова в качестве банкира, остановимся на Mees Pierson. Выбор MeesPierson кажется профессионалам очень интересным.

MeesPierson — старинный голландский частный банк. Слово «частный» здесь имеет особое значение. Банк сам решает, кто будет его клиентом: зайти с улицы и оформить там кредит на этот ваш iPhone в нем нельзя. Его клиентами являются только богатые семьи из поколения в поколения. В частности, MeesPierson обслуживает голландскую королевскую семью. Аналогом может считаться английский Coutts & Company, только менее разборчивый в клиентах. Это не тот банк, который специализируется на консалтинге региональных сетей в далеких странах. Это банк, который просто хорошо хранит и прячет деньги очень богатых клиентов. За «здрасте» в нем надо заплатить 10 миллионов евро — за меньшее с вами поговорит только охрана.

Совет директоров и кредитный комитет возглавил Тимур Кулибаев, Булат Утемуратов не занимался делами банка непосредственно. В 1996 году банк вроде как перешел в собственность Тимура Кулибаева. Но в 2000 году Утемуратов снова выкупил контрольный пакет банка обратно, только через подставные фирмы. Быть титульным владельцем государственному служащему, послу и советнику Назарбаева было не к лицу.

АТФБанк Булата Утемуратова стал системообразующим в коррупционных схемах Казахстана

Рахат Алиев, после того, как стал великим оппозиционером, и до того, как стать лампочкой в австрийской тюрьме, писал об АТФБанке, как одном из столпов коррупции в Казахстане. В своем восьмом пункте манифеста «Десять ударов по коррупции» он писал о необходимости национализации банка:



Рахат Алиев, ‘Десять ударов по коррупции’. Обратить в доход государства финансовые сред­ства от продажи АТФ-Банка. Уставной капитал банка был сформирован за счет продаж экспортного сырья государственных внешнеторго­вых предприятий. Эти деньги так и не вернулись в страну из-за рубежа.

Рахат Алиев знал, о чем писал, так как был причастен ко всей этой схеме. АТФБанк работал ровно так: служил шлюзом для внешнеторговых — считай нефтегазовых и сырьевых — операций. При этом средства уходили из страны безвозвратно и оседали где-то в глубинах частныхбанков. Это были времена наивного воровства «элиты» Казахстана. Верхушка не ориентировалась ни на что, кроме как на возможности быстро вывести из страны деньги, выкачанные в виде нефти.

В АТФ приходили и аккумулировались средства, вырученные от экспорта сырья и продукции государственных компаний, а также деньги таких объединений, как «Казахинторг» и «Казахвнешмаш». Деньги шли не в бюджет, а в «АТФБанк», которым фактически владел Булат Утемуратов — писал Алиев. «Владел» — несколько неправильное слово. Правильней говорить о том, что он ими распоряжался, себе не в убыток. Банк был приоритетным и все, что приносило доход загонялось под обслуживание в Алматинский Торгово-финансовый Банк.



Но Булат Жамитович не почивал на лаврах, порхая по государственным должностям он думал о будущем. АТФ разрастался в ширину, поглощал мелких товарищей — «Апогей» и «Казпромбанк», «Энергобанк», «Сибирь», опорный пункт в Москве, частный пенсионный фонд, страховая, множество отделений по стране. Задача Утемуратова и его компаньонов по банку — представить его в правильном свете, а не исключительно мойкой госсредств. Зачем? Станет ясно позже.

Удивительный слив АТФБанка Булата Утемуратова Unicredit Group

АТФБанк нужно было продать. Новый владелец приходит, старого освободят от всех обязательств и истории. Шкаф продается вместе со скелетами. Именно для этого банк, который прекрасно существовал в виде инструмента грабежа Казахстана нужно было казаться розничным — выдавать кредиты, брать депозиты от населения, работать в порядке, установленном национальным банком и так далее. Кроме того, Булат Утемуратов знал, что его старые знакомые из Austria-Creditanstalt AG жаждут купить банк в Средней Азии, чтобы продолжить свой великий поход на Восток. Осталось только аккуратно выставить АТФБанк на продажу. Банк усиливает свое присутствие в рознице, делает все возможное, чтобы предстать перед покупателями в нужном свете. Всего за год его активы растут в четыре раза, что для крупного банка кажется нереальным.

Послом РК в Австрии тогда был Рахат Алиев. Поскольку формальным покупателем выступал Austria-Creditanstalt AG австрийцы спросили о банке у посла. Занимался беседами с Алиевым доктор Эрик Хампель, президент Creditanstalt. Алиев тогда еще не был грозой режима и отозвался о банке, к которому имел самое непосредственное, но не афишируемое, отношение положительно.

Стороны постепенно сближались, конкуренция отсутствовала, но слухи о ней планомерно вбрасывались в информационное пространство. Появились и сваты-консультанты, которые должны были гарантировать качество товара и купца. Ими стали американский банк JP Morganи швейцарский Credit Suisse. Кроме того, у Уникредита было собственное отделение UniCredit Markets and Investment Banking, которое занималось вопросами покупки региональных банков в Восточной Европе и СНГ. JP представляло интересы АТФБанк, Credit Suisse — итальянской банковской группы Unicredit.

В то время — 2006-2007 год на финансовых рынках господствовала эйфория. Денег было вброд. Ничтожные предприятия умудрялись привлекать миллионы и миллиарды под дешевые проценты. Движение денег было практически свободным. Недвижимость росла как грибы после дождя, и сформировались уникальные условия. Единственным критерием успеха считалось бесконечное расширение и Unicredit был абсолютным победителем в этом соревновании, покупая все региональные банки, которые плохо лежали на просторах Востока. Что-то сходное с 2019 годом.

Банк итальянско-австрийской группе очень понравился. За деревьями покупатели не увидели леса. Злые языки отмечают, что консультанты могли быть подкуплены Утемуратовым. В самом деле, человек от JP Morgan, Гурам Леванович Андроникашвили, имел блестящие позиции и перспективы в родном банке, но после сделки разменял JPM на какие-то явно несоразмерные позиции у Булата Утемуратова. Даже Credit Suisse не вполне чист от подозрений, так как Булат Утемуратов был послом в Швейцарии и мог наладить с ними негласные связи. Коммерческий подкуп не такая редкая штука.

Все стороны дали добро. На седьмом небе от счастья Unicredit рапортовал о победе. Ценой каких-то жалких 2,1 миллиарда долларов + расходы + комиссии итальянская группа опередила своих конкурентов! Крупнейшая сделка по покупке банка на территории бывшего СССР. Казастанская пресса вторила: да, да, это знак большого уважения Великой Европы к нашим успехам!

В то, что итальянская банковская группа, имевшая немалый опыт в покупке банков просто оказалась непрофессиональной мало кто верит. Поэтому в героическом провале, который последовал за покупкой АТФБанка видели или хитрость, позволившую списать пару-тройку миллиардов или тонкости политики. Утверждать наверняка нельзя, но с некоторой вероятностью можно: для Unicredit это была чистая катастрофа «на энтузиазме».

Булат Утемуратов в своих постановочных статьях говорит о том, что АТФБанк под руководством итальянцев сгубил финансовый кризис 2007-2009 годов. Это не вполне так. О том, что банк надувной он конечно знал.

Что получил Утемуратов и что получил Unicredit в результате сделки?

Unicredit и Austria-Creditanstalt AG в результате перевода 2,1 миллиарда долларов получили АТФБанк, обвешанный медальками и достижениями, с приличными местными и иностранными активами и подходящим портфелем кредитов. Так казалось.

Мелкие проблемы с далеко идущими последствиями начались сразу. Миноритарные акционеры банка, QVT Fund LP и Artradis Fund Management, к примеру, выиграли суд, который вообще ставил под сомнения всю сделку и всячески затрудняли жизнь нового хозяина. Отдельным судом они запретили переименование и всяческое использование имени Unicredit в новом банке. Были подключены тяжелые батареи PR-компаний. В частности, появились слухи, что расследование мутной сделки по покупке регионального банка займется берлинское агенство-грантополучатель Transparency International. Впоследствии, от расследования отказались, но на душе было неспокойно. Причем итальянцы уже начали подозревать неладное, но вынуждены были повторятся: они купили банк добровольно, в трезвом уме и здравой памяти.

Это были мелкие проблемы. Крупных проблем было сразу две: полная труха в кредитном портфеле и бегство того, что всегда держало на плаву АТФБанк — схемы Булата Джамитовича Утемуратова с использованием банка как копилки для олигархов на пути на Запад. Кризис только помог АТФБанку затонуть весело и быстро. Вот что получила группа Unicredit, по сути: признания безнадежными 1,2 миллиарда долларов долгов, расходы на сам банк при отсутствии прибыли и яростные и недешевые попытки судится с миноритариями. Банк удалось продать с дисконтом в 66%, но об этом — позже. Unicredit въехал в Казахсан свадебным поездом, выехал — как беглый квартирант с долгами по коммуналке.

Булат Утемуратов, конечно же получил много денег. Его личный доход в результате сделки оценивается в более 700 миллионов долларов. Он занимает первое место в списке Форбс РК,только из вежливости вскоре уступая его Тимуру Кулибаеву. Будучи в момент сделки управляющим делами Президента РК он осуществлял прием денег через сеть подставных инвестиционных контор и был формально чист от любых обвинений. Unicredit никогда не выставлял ему претензии.

Ранее СМИ подробно рассказали о том, как Булат Утемуратов, богатейший человек Казахстана, начав с карьеры скромного мясника пришел к обладанию миллиардами, банками и месторождениями, заслужив безоговорочную близость и доверие клана Елбасы. В этом цикле рассказов, а именно истории продажи АТФ и операциях с Гленкор и «Verny Capital» прослеживается один и тот же прием: активы, которыми обладает Булат Утемуратов бесконечно раздуваются по стоимости и продаются партнеру — будь то итальянцам из Unicredit или швейцарским маргинальным недрорасхитителям Glencore. Разница колоссальна и рассматривается проектом KIAR как форма взятки. Для этого существует и благотворительный фонд со школой, в которой учатся «элитные сироты колониального режима». Но есть у Булата Утемуратова еще один интересный актив — это его наследник Алидар Булатович Утемуратов.

Есть все основания считать, что он прошел хорошую школы жизни и папе за него не стыдно. Нет, конечно, он не так здорово умеет править секачом, но все же. Главную технику он перенял и в чем-то даже усовершенствовал: актив раздувается по стоимости и продается «инвесторам», которые таким образом платят за покровительство режиму. Причем Алидару Утемуратову не нужны для этого месторождения и банки. Он создает воздушно-прозрачные замки и берет под них существенные деньги.

Давайте начнем с одной инициативы Алидара Булатовича Утемуратова — компании ДАР, уютно сидящей по адресу dar.kz.

Утемуратов Алидар Булатович и ДАРственные особы

Откроем сайт и прочитаем, что разрабатывает фирма DAR Утемуратова. Вот он — продукт, который по настоящему интересен всем гражданам страны — место, где можно продать свои товары, купить чужие. Поддержка национального производителя, все дела. Называется ДАР-Базар. Маркетплейс DAR Bazar Утемуратова Алидара Булатовича, если быть точным. Вот что пишет о нем «авторитетный журнал» Форбс в Казахстане:

Да ну, какой-там Алибаба! Слишком скромно!

«КОМПАНИЯ ДОРОСЛА ДО ТОГО, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ API (ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ) И ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ НАРАБОТКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ЦЕЛЯХ ЛЮБОМУ ЖЕЛАЮЩЕМУ» — ДЕЛИТСЯ УСПЕХАМИ АЛИДАР УТЕМУРАТОВ.

И садится на гендерно-национального коня:

«СЕГОДНЯ В DAR РАБОТАЮТ 120 ЧЕЛОВЕК, ИЗ КОТОРЫХ 39 ДЕВУШЕК. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СОТРУДНИКОВ – IT-СПЕЦИАЛИСТЫ СО СРЕДНИМ ВОЗРАСТОМ 27 ЛЕТ. ВСЕ РАЗРАБОТЧИКИ — КАЗАХСТАНЦЫ.»

Понимаете, ДАР Базар — не просто какой-то проект для заработки денег. Это — социальная миссия, помощь трудовому народу Казахстана. Благодаря ему Алидар и Булат Утемуратовы помогут всем и каждому продать сшитые тапочки!

«ПОЧЕМУ КАЗАХСТАНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ DAR BAZAR, А НЕ AMAZON ИЛИ ALIBABA? У РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОСТОЙ ОТВЕТ: ВО-ПЕРВЫХ, СУЩЕСТВУЕТ ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР КАК У ПОКУПАТЕЛЕЙ, ТАК И ПРОДАВЦОВ; ВО-ВТОРЫХ, НЕМАЛОВАЖНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ — ПО КАЗАХСТАНУ, КАК НИ КРУТИ, ДЕШЕВЛЕ ДОСТАВЛЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР.»

Да, ДАР Базар потребовал денег в разработку. Три миллиарда тенге было вложено в проект, который денно и ношно как белки в колесе писали специально обученные казахстанцы.

«ОКУПИТЬСЯ ОНИ [ЗАТРАТЫ] ДОЛЖНЫ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ВО ВСЕ НАШИ ПРОЕКТЫ — ОКОЛО 3 МЛРД ТЕНГЕ, — РЕЗЮМИРОВАЛ УТЕМУРАТОВ АЛИДАР БУЛАТОВИЧ.»

Писал статью про ДАР-Базар заместитель редактора Форбса, лично. Потому что тема важная и никому нельзя было доверить.

А вот презентация с сайта разработчика, ДАР. Залюбуемся:

Ну, что, готовы узреть это чудо? Готовы вы, частные предприниматели, к стократному росту оборотов в секунду квадратную на кубический тенге вложенным в километр? Узрите, это сайт DAR Bazar!

Ваше будущее, поставщики и производители! Действительно, зачем вам Amazon и Ebay, OLX и прочее! Вот, 120 расово правильных человек писало этот шедевр.

Итак, сайт не работает, он просто пустой. У него самоподписанный сертификат — поэтому многие из вас просто не откроют это чудо, так как сработает дальновидная система защиты от мошенничества. Как жаль, что она не сработала раньше, в отношении всего продукта.

Но эту зияющую пустоту… Утемуратов Алидар Булатович умудрился продать в составе DAR Ecosystems. Не просто так, а именно экосистемс! И покупателем выступил Форте-банк.

«ПОКУПКА IT-РЕШЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ВАЖНЫМ ШАГОМ FORTEBANK НА ПУТИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ И УСИЛЕНИЮ СВОИХ ПОЗИЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ. МЫ ПЛАНИРУЕМ СОЗДАТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ЭКОСИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ, НЕЗАВИСИМУЮ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА И НАЦЕЛЕННУЮ НА ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЕ», — ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ FORTEBANK ГУРАМ АНДРОНИКАШВИЛИ.

Итак, как минимум в виде ДАР-базара Форте-банк купил пустоту. А владельцем ForteBank является отец гениального Алибабы Казахстана — Булат Утемуратов. На практике, это означает, что заплатили за это чудо «404» вкладчики.

Но может тут что-то не так? Может какая-то реорганизация или еще что-то, может быть DAR Bazar был большим и сильным?

На самом деле, нет. Это всегда был полудохлый проект, сейчас просто дохлый. Во дни славы его у него было 2000 подпичиков в Фейсбуке и 1400 страниц в индексе Гугла. После покупки этого ценнейшего клона обычного интернет-магазина он был довольно бездарно переименован в market.forte.kz. Но каковы успехи казахстанской алибабы сейчас?

Причины неудачи DAR понятны, потому что ничего из заявленных невероятных перспектив не реализовано. Все это — идеальный сферический конь Алидара Утемуратова в вакууме. Конечно мы узнаем, за сколько купили этого Росинанта.

А пока лишь следует признать, папа и сын Утемуратовы слаженно играют в футбол деньгами вкладчиков. И нет лучшего для этого поля, чем «инновации», которые так и льются рекой изобилия от талантливой команды разработчиков DAR.

DAR Bazar стал таким же казахстанским Алибабой, как казахстанский ютуб. Может еще есть казахстанский Гугл, Яндекс, Телеграм какого-нибудь сынка? Или это только в проекте?