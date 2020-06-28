Утемуратов Булат Джамитович: моя жизнь, как сплошная афера

На прошлой неделе подтвердилась информация о том, что олигарх Булат Утемуратов, который хитро сэкономил на коронавирусе, пообещав миллион долларов, и дав 10 тысяч, желает приобрести «Евразийский Банк». После покупки Булат Жамитович собирается присоединить его к маленькой КассаНове. Для этого новым предправления КассаНовы будет назначен «евразиец» Багыджан Кожраков, который проконтролирует ход сделки со стороны продавца.
По нашим данным, Кожраков действительно хочет возглавить КассаНова, но цель у него прямо противоположная – отобрать у Утемуратова этот банк. Украсть у главного вора страны, так сказать.
Ну что ж, пора вспомнить некоторые удивительные факты биографии самого крупного мошенника страны Булата Утемуратова. Вряд ли сам Мухтар Кабулович может похвастаться столь наивными и действенными схемами заработков, коими бесспорно прославился Булат Утемуратов.
Времена социализма и «общность советского народа» не изменили важного качества казахского общества — деления на крупные и мелкие родо-племенные образования. Утемуратовы не входят в жузы, а являются, по крайней мере, согласно преданиям, потомками арабских проповедников ислама. Условно такие рода называются «ходжа». Кроме Булата Утемуратова, в современном политикуме РК к таким принадлежит Мухтар Аблязов и Нурлан Нигматулин. Если вам кажется, что в сих личностях маловато арабских черт — вы правы. Но хитрости хватит на всех шейхов, еще и на парочку придворных дам останется.
Оставим седую старину и займемся мясом. Булат Утемуратов очень стесняется, что американский дипломат написал о нем правду: Булат Утемуратов в юности был мясником. Это забавляло и стало предметом для многих шуток, произошедших ввиду непонимания американцами советской действительности: мясник — почти бог. Сам бог — это директор гастронома. А Булат Утемуратов дослужился до этого звания, оброс необходимыми связями и встретил независимость Казахстана уже очень богатым человеком со связями в партийной верхушке, стал звездой первой гастрономической величины.
Гастроном «Юбилейный». Думаю, Булату Жамитовичу иногда приятно заглянуть сюда. Фото сайта alnaz.ru
Восхождение к вершинам Утемуратова Булата Жамитовича
Булат Утемуратов был директором гастронома «Юбилейный», если быть точным. Его непосредственным начальником был Сыздык Абишев. Ныне покойный дядя супруги Елбасы — «отец» многих карьер, в частности, именно он двигал в аппарат Нурсултана Назарбаева, Булата Утемуратова, Булата Абилова.
Путь к сердцу нации лежал через желудок, поэтому Абишев ставит Утемуратова на самые сытные места, в райпищеторг, потом в главой Ауэзовского райисполкома по торговле.
На момент обретения независимости Казахстан испытывал острый кадровый голод. Не-казахское население интенсивно бежало из страны. Собственная партийная (КПСС) и хозяйственная номенклатура, сформированная из национальных кадров — это все, на что могло рассчитывать государство. Социальные лифты работали с натужным ревом, отправляя вчерашних директоров водокачек в министры, а столь тонких знатоков раскройки полутуши на порционные куски, как Булат Жамитович — на ответственную, международную работу.
Сыздык Абишев тянет Булата в начальники управления Государственного комитета по внешнеэкономическим связям. Оттуда он идет гендиректором Казахского торгового дома в Австрии — торгового представительства. Здесь он подружится с тем, кого теперь упоминать нельзя — Рахатом Алиевым, курировавшим в то время вопросы казахстанско-австрийского делового сотрудничества. Это очень важная точка в карьере Булата Утемуратова. На основе Госкомвнешторга формируется новое министерство — министерстве по внешнеэкономическим связям, которым заведует все тот же Сыздык Абишев. Там и числится Утемуратов, постепенно сколачивая нужные связи. Кстати, тогда казначеем Нурсултана Назарбаева был тот самый Сыздык Абишев. Утемуратову эта должность достанется по наследству.
Казахстану после раздела СССР досталось много. Нефтяные месторождения, газовые месторождения, рудники ценных металлов, крупный животноводческий и зерновой комплекс, отличные промышленные предприятия. Перед отцом нации стояла острая потребность все это как-то превратить в деньги, чтобы и народу штаны поддержать, и свой клан обогатить. В этот момент люди, знающие как работает западная финансовая система, как берутся и отдаются кредиты, что такое оффшоры, как устроены иностранные юрисдикции, были на вес золота. Булат Утемуратов стал мулом для вывоза денег за границу и с тех пор числится у Нурсултана Назарбаева личным кошельком. А чтобы не хранить деньги в мешках нужно было открыть банк.
Булат Утемуратов и Алматинский Торгово-Финансовый Банк
В 1995 году Утемуратов Булат Жамитович с помощью консультантов из MeesPierson основывает Алматинский Торгово-финансовый банк, более известный как АТФБанк. Прежде чем остановиться на деятельности Утемуратова в качестве банкира, остановимся на Mees Pierson. Выбор MeesPierson кажется профессионалам очень интересным.
MeesPierson — старинный голландский частный банк. Слово «частный» здесь имеет особое значение. Банк сам решает, кто будет его клиентом: зайти с улицы и оформить там кредит на этот ваш iPhone в нем нельзя. Его клиентами являются только богатые семьи из поколения в поколения. В частности, MeesPierson обслуживает голландскую королевскую семью. Аналогом может считаться английский Coutts & Company, только менее разборчивый в клиентах. Это не тот банк, который специализируется на консалтинге региональных сетей в далеких странах. Это банк, который просто хорошо хранит и прячет деньги очень богатых клиентов. За «здрасте» в нем надо заплатить 10 миллионов евро — за меньшее с вами поговорит только охрана.
Совет директоров и кредитный комитет возглавил Тимур Кулибаев, Булат Утемуратов не занимался делами банка непосредственно. В 1996 году банк вроде как перешел в собственность Тимура Кулибаева. Но в 2000 году Утемуратов снова выкупил контрольный пакет банка обратно, только через подставные фирмы. Быть титульным владельцем государственному служащему, послу и советнику Назарбаева было не к лицу.
АТФБанк Булата Утемуратова стал системообразующим в коррупционных схемах Казахстана
Рахат Алиев, после того, как стал великим оппозиционером, и до того, как стать лампочкой в австрийской тюрьме, писал об АТФБанке, как одном из столпов коррупции в Казахстане. В своем восьмом пункте манифеста «Десять ударов по коррупции» он писал о необходимости национализации банка:
Рахат Алиев, ‘Десять ударов по коррупции’.
Рахат Алиев знал, о чем писал, так как был причастен ко всей этой схеме. АТФБанк работал ровно так: служил шлюзом для внешнеторговых — считай нефтегазовых и сырьевых — операций. При этом средства уходили из страны безвозвратно и оседали где-то в глубинах частныхбанков. Это были времена наивного воровства «элиты» Казахстана. Верхушка не ориентировалась ни на что, кроме как на возможности быстро вывести из страны деньги, выкачанные в виде нефти.
В АТФ приходили и аккумулировались средства, вырученные от экспорта сырья и продукции государственных компаний, а также деньги таких объединений, как «Казахинторг» и «Казахвнешмаш». Деньги шли не в бюджет, а в «АТФБанк», которым фактически владел Булат Утемуратов — писал Алиев. «Владел» — несколько неправильное слово. Правильней говорить о том, что он ими распоряжался, себе не в убыток. Банк был приоритетным и все, что приносило доход загонялось под обслуживание в Алматинский Торгово-финансовый Банк.
Но Булат Жамитович не почивал на лаврах, порхая по государственным должностям он думал о будущем. АТФ разрастался в ширину, поглощал мелких товарищей — «Апогей» и «Казпромбанк», «Энергобанк», «Сибирь», опорный пункт в Москве, частный пенсионный фонд, страховая, множество отделений по стране. Задача Утемуратова и его компаньонов по банку — представить его в правильном свете, а не исключительно мойкой госсредств. Зачем? Станет ясно позже.
Удивительный слив АТФБанка Булата Утемуратова Unicredit Group
АТФБанк нужно было продать. Новый владелец приходит, старого освободят от всех обязательств и истории. Шкаф продается вместе со скелетами. Именно для этого банк, который прекрасно существовал в виде инструмента грабежа Казахстана нужно было казаться розничным — выдавать кредиты, брать депозиты от населения, работать в порядке, установленном национальным банком и так далее. Кроме того, Булат Утемуратов знал, что его старые знакомые из Austria-Creditanstalt AG жаждут купить банк в Средней Азии, чтобы продолжить свой великий поход на Восток. Осталось только аккуратно выставить АТФБанк на продажу. Банк усиливает свое присутствие в рознице, делает все возможное, чтобы предстать перед покупателями в нужном свете. Всего за год его активы растут в четыре раза, что для крупного банка кажется нереальным.
Послом РК в Австрии тогда был Рахат Алиев. Поскольку формальным покупателем выступал Austria-Creditanstalt AG австрийцы спросили о банке у посла. Занимался беседами с Алиевым доктор Эрик Хампель, президент Creditanstalt. Алиев тогда еще не был грозой режима и отозвался о банке, к которому имел самое непосредственное, но не афишируемое, отношение положительно.
Стороны постепенно сближались, конкуренция отсутствовала, но слухи о ней планомерно вбрасывались в информационное пространство. Появились и сваты-консультанты, которые должны были гарантировать качество товара и купца. Ими стали американский банк JP Morganи швейцарский Credit Suisse. Кроме того, у Уникредита было собственное отделение UniCredit Markets and Investment Banking, которое занималось вопросами покупки региональных банков в Восточной Европе и СНГ. JP представляло интересы АТФБанк, Credit Suisse — итальянской банковской группы Unicredit.
В то время — 2006-2007 год на финансовых рынках господствовала эйфория. Денег было вброд. Ничтожные предприятия умудрялись привлекать миллионы и миллиарды под дешевые проценты. Движение денег было практически свободным. Недвижимость росла как грибы после дождя, и сформировались уникальные условия. Единственным критерием успеха считалось бесконечное расширение и Unicredit был абсолютным победителем в этом соревновании, покупая все региональные банки, которые плохо лежали на просторах Востока. Что-то сходное с 2019 годом.
Банк итальянско-австрийской группе очень понравился. За деревьями покупатели не увидели леса. Злые языки отмечают, что консультанты могли быть подкуплены Утемуратовым. В самом деле, человек от JP Morgan, Гурам Леванович Андроникашвили, имел блестящие позиции и перспективы в родном банке, но после сделки разменял JPM на какие-то явно несоразмерные позиции у Булата Утемуратова. Даже Credit Suisse не вполне чист от подозрений, так как Булат Утемуратов был послом в Швейцарии и мог наладить с ними негласные связи. Коммерческий подкуп не такая редкая штука.
Все стороны дали добро. На седьмом небе от счастья Unicredit рапортовал о победе. Ценой каких-то жалких 2,1 миллиарда долларов + расходы + комиссии итальянская группа опередила своих конкурентов! Крупнейшая сделка по покупке банка на территории бывшего СССР. Казастанская пресса вторила: да, да, это знак большого уважения Великой Европы к нашим успехам!
В то, что итальянская банковская группа, имевшая немалый опыт в покупке банков просто оказалась непрофессиональной мало кто верит. Поэтому в героическом провале, который последовал за покупкой АТФБанка видели или хитрость, позволившую списать пару-тройку миллиардов или тонкости политики. Утверждать наверняка нельзя, но с некоторой вероятностью можно: для Unicredit это была чистая катастрофа «на энтузиазме».
Булат Утемуратов в своих постановочных статьях говорит о том, что АТФБанк под руководством итальянцев сгубил финансовый кризис 2007-2009 годов. Это не вполне так. О том, что банк надувной он конечно знал.
Что получил Утемуратов и что получил Unicredit в результате сделки?
Unicredit и Austria-Creditanstalt AG в результате перевода 2,1 миллиарда долларов получили АТФБанк, обвешанный медальками и достижениями, с приличными местными и иностранными активами и подходящим портфелем кредитов. Так казалось.
Мелкие проблемы с далеко идущими последствиями начались сразу. Миноритарные акционеры банка, QVT Fund LP и Artradis Fund Management, к примеру, выиграли суд, который вообще ставил под сомнения всю сделку и всячески затрудняли жизнь нового хозяина. Отдельным судом они запретили переименование и всяческое использование имени Unicredit в новом банке. Были подключены тяжелые батареи PR-компаний. В частности, появились слухи, что расследование мутной сделки по покупке регионального банка займется берлинское агенство-грантополучатель Transparency International. Впоследствии, от расследования отказались, но на душе было неспокойно. Причем итальянцы уже начали подозревать неладное, но вынуждены были повторятся: они купили банк добровольно, в трезвом уме и здравой памяти.
Это были мелкие проблемы. Крупных проблем было сразу две: полная труха в кредитном портфеле и бегство того, что всегда держало на плаву АТФБанк — схемы Булата Джамитовича Утемуратова с использованием банка как копилки для олигархов на пути на Запад. Кризис только помог АТФБанку затонуть весело и быстро. Вот что получила группа Unicredit, по сути: признания безнадежными 1,2 миллиарда долларов долгов, расходы на сам банк при отсутствии прибыли и яростные и недешевые попытки судится с миноритариями. Банк удалось продать с дисконтом в 66%, но об этом — позже. Unicredit въехал в Казахсан свадебным поездом, выехал — как беглый квартирант с долгами по коммуналке.
Булат Утемуратов, конечно же получил много денег. Его личный доход в результате сделки оценивается в более 700 миллионов долларов. Он занимает первое место в списке Форбс РК,только из вежливости вскоре уступая его Тимуру Кулибаеву. Будучи в момент сделки управляющим делами Президента РК он осуществлял прием денег через сеть подставных инвестиционных контор и был формально чист от любых обвинений. Unicredit никогда не выставлял ему претензии.
Ранее СМИ подробно рассказали о том, как Булат Утемуратов, богатейший человек Казахстана, начав с карьеры скромного мясника пришел к обладанию миллиардами, банками и месторождениями, заслужив безоговорочную близость и доверие клана Елбасы. В этом цикле рассказов, а именно истории продажи АТФ и операциях с Гленкор и «Verny Capital» прослеживается один и тот же прием: активы, которыми обладает Булат Утемуратов бесконечно раздуваются по стоимости и продаются партнеру — будь то итальянцам из Unicredit или швейцарским маргинальным недрорасхитителям Glencore. Разница колоссальна и рассматривается проектом KIAR как форма взятки. Для этого существует и благотворительный фонд со школой, в которой учатся «элитные сироты колониального режима». Но есть у Булата Утемуратова еще один интересный актив — это его наследник Алидар Булатович Утемуратов.
Есть все основания считать, что он прошел хорошую школы жизни и папе за него не стыдно. Нет, конечно, он не так здорово умеет править секачом, но все же. Главную технику он перенял и в чем-то даже усовершенствовал: актив раздувается по стоимости и продается «инвесторам», которые таким образом платят за покровительство режиму. Причем Алидару Утемуратову не нужны для этого месторождения и банки. Он создает воздушно-прозрачные замки и берет под них существенные деньги.
Давайте начнем с одной инициативы Алидара Булатовича Утемуратова — компании ДАР, уютно сидящей по адресу dar.kz.
Утемуратов Алидар Булатович и ДАРственные особы
Откроем сайт и прочитаем, что разрабатывает фирма DAR Утемуратова. Вот он — продукт, который по настоящему интересен всем гражданам страны — место, где можно продать свои товары, купить чужие. Поддержка национального производителя, все дела. Называется ДАР-Базар. Маркетплейс DAR Bazar Утемуратова Алидара Булатовича, если быть точным. Вот что пишет о нем «авторитетный журнал» Форбс в Казахстане:
Да ну, какой-там Алибаба! Слишком скромно!
«КОМПАНИЯ ДОРОСЛА ДО ТОГО, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ API (ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ) И ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ НАРАБОТКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ЦЕЛЯХ ЛЮБОМУ ЖЕЛАЮЩЕМУ» — ДЕЛИТСЯ УСПЕХАМИ АЛИДАР УТЕМУРАТОВ.
И садится на гендерно-национального коня:
«СЕГОДНЯ В DAR РАБОТАЮТ 120 ЧЕЛОВЕК, ИЗ КОТОРЫХ 39 ДЕВУШЕК. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СОТРУДНИКОВ – IT-СПЕЦИАЛИСТЫ СО СРЕДНИМ ВОЗРАСТОМ 27 ЛЕТ. ВСЕ РАЗРАБОТЧИКИ — КАЗАХСТАНЦЫ.»
Понимаете, ДАР Базар — не просто какой-то проект для заработки денег. Это — социальная миссия, помощь трудовому народу Казахстана. Благодаря ему Алидар и Булат Утемуратовы помогут всем и каждому продать сшитые тапочки!
«ПОЧЕМУ КАЗАХСТАНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ DAR BAZAR, А НЕ AMAZON ИЛИ ALIBABA? У РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОСТОЙ ОТВЕТ: ВО-ПЕРВЫХ, СУЩЕСТВУЕТ ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР КАК У ПОКУПАТЕЛЕЙ, ТАК И ПРОДАВЦОВ; ВО-ВТОРЫХ, НЕМАЛОВАЖНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ — ПО КАЗАХСТАНУ, КАК НИ КРУТИ, ДЕШЕВЛЕ ДОСТАВЛЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР.»
Да, ДАР Базар потребовал денег в разработку. Три миллиарда тенге было вложено в проект, который денно и ношно как белки в колесе писали специально обученные казахстанцы.
«ОКУПИТЬСЯ ОНИ [ЗАТРАТЫ] ДОЛЖНЫ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ВО ВСЕ НАШИ ПРОЕКТЫ — ОКОЛО 3 МЛРД ТЕНГЕ, — РЕЗЮМИРОВАЛ УТЕМУРАТОВ АЛИДАР БУЛАТОВИЧ.»
Писал статью про ДАР-Базар заместитель редактора Форбса, лично. Потому что тема важная и никому нельзя было доверить.
А вот презентация с сайта разработчика, ДАР. Залюбуемся:
Ну, что, готовы узреть это чудо? Готовы вы, частные предприниматели, к стократному росту оборотов в секунду квадратную на кубический тенге вложенным в километр? Узрите, это сайт DAR Bazar!
Ваше будущее, поставщики и производители! Действительно, зачем вам Amazon и Ebay, OLX и прочее! Вот, 120 расово правильных человек писало этот шедевр.
Итак, сайт не работает, он просто пустой. У него самоподписанный сертификат — поэтому многие из вас просто не откроют это чудо, так как сработает дальновидная система защиты от мошенничества. Как жаль, что она не сработала раньше, в отношении всего продукта.
Но эту зияющую пустоту… Утемуратов Алидар Булатович умудрился продать в составе DAR Ecosystems. Не просто так, а именно экосистемс! И покупателем выступил Форте-банк.
«ПОКУПКА IT-РЕШЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ВАЖНЫМ ШАГОМ FORTEBANK НА ПУТИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ И УСИЛЕНИЮ СВОИХ ПОЗИЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ. МЫ ПЛАНИРУЕМ СОЗДАТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ЭКОСИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ, НЕЗАВИСИМУЮ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА И НАЦЕЛЕННУЮ НА ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЕ», — ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ FORTEBANK ГУРАМ АНДРОНИКАШВИЛИ.
Итак, как минимум в виде ДАР-базара Форте-банк купил пустоту. А владельцем ForteBank является отец гениального Алибабы Казахстана — Булат Утемуратов. На практике, это означает, что заплатили за это чудо «404» вкладчики.
Но может тут что-то не так? Может какая-то реорганизация или еще что-то, может быть DAR Bazar был большим и сильным?
На самом деле, нет. Это всегда был полудохлый проект, сейчас просто дохлый. Во дни славы его у него было 2000 подпичиков в Фейсбуке и 1400 страниц в индексе Гугла. После покупки этого ценнейшего клона обычного интернет-магазина он был довольно бездарно переименован в market.forte.kz. Но каковы успехи казахстанской алибабы сейчас?
Причины неудачи DAR понятны, потому что ничего из заявленных невероятных перспектив не реализовано. Все это — идеальный сферический конь Алидара Утемуратова в вакууме. Конечно мы узнаем, за сколько купили этого Росинанта.
А пока лишь следует признать, папа и сын Утемуратовы слаженно играют в футбол деньгами вкладчиков. И нет лучшего для этого поля, чем «инновации», которые так и льются рекой изобилия от талантливой команды разработчиков DAR.
DAR Bazar стал таким же казахстанским Алибабой, как казахстанский ютуб. Может еще есть казахстанский Гугл, Яндекс, Телеграм какого-нибудь сынка? Или это только в проекте?