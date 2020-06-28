Росія не може собі дозволити ще 15 років війни з Заходом

Володимир Путін хоче, щоб йому надали можливість просидіти у влади ще 15 років. Це час він цілком може провести, потрясаючи кулаком у бік Заходу. З іншого боку, він міг би змахнути павутину холодної війни і визнати виклик російської могутності з боку Китаю, свого друга і союзника.

Поки зовнішня політика Путіна була тактичною, але не стратегічним. Його головна мета — створювати видимість. Президент Росії керує країною, яка перебуває в занепаді, але не бажає поступатися у верхньому ешелоні світової політики. Нічого незвичайного. Британські прем’єри теж марно чіплялися за думку, що вони входять у «велику трійку», навіть коли імперія навколо них вже розпалася. У якийсь момент прикидатися далі стає неможливим.

Своє становище всередині країни Путін вибудував на обіцянку відновити російський престиж за кордоном. Насамперед він прагнув, що Росію визнають рівнею США. Ніщо його не поранило болючіше кинутої мимохідь глузування колишнього президента США Барака Обами, що Росія скотилася до ролі «регіональної держави». Кремлівський відповідь — жертвувати стратегічними інтересами заради видимості. Довелося навіть заплатити негласну ціну — погодитися на роль молодшого партнера Пекіна.

Кремль на цьому тижні кинув виклик пандемії covid-19 і провів відкладений парад на честь 75-ї річниці перемоги Радянського Союзу над нацистами в 1945 році. За демонстрацією військової могутності вулицями Москви піде багатоденне голосування щодо конституційних змін, які дозволять Путіну залишитися в Кремлі до 2036 року. Підсумки референдуму, як і всіх інших російських опитувань, вирішені наперед.

Однак майбутня перемога Путіна нічого не говорить про майбутньої траєкторії нації. Свої перші два десятиліття у владі російський лідер провів у гучній боротьбі проти Заходу. Його світогляд сформувала холодна війна і те, як Захід нібито принизив Радянський Союз. Виходячи з цього, ведений США альянс НАТО залишається в ролі ворога, а мета Кремля — домогтися у Вашингтоні поваги, яке він мав до падіння Берлінської стіни. Однак все це час економічні реалії та стратегічні розвиваються в абсолютно протилежному напрямку.

Пандемія covid-19 сильно вдарила по Росії — так само, як і світовий економічний спад. Падіння цін на нафту позбавило режим економічної підживлення і засобів на заморські авантюри. Реваншизм Путіна на Україні та його опортуністичні інтервенції в Сирії та Лівії тепер здаються недоступними.

По номінальному національному доходу Світовий банк ставить Росію на 11-е місце в світі — після Італії, Канади і Бразилії. Міць Росії грунтується головним чином на її ядерний арсенал і готовність пана Путіна кинути наявні технологічні можливості і військові сили на підрив і дестабілізацію уявних супротивників.

Російський президент, звичайно, може розраховувати, що на майбутніх в цьому році президентських виборах у США знову переможе Дональд Трамп. Серед тривожних сигналів з книги колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона про роботу в Білому домі — глибоке презирство до президента європейським союзникам. Можливо, Путін розраховує, що Трамп знищить НАТО зсередини.

Хоча другий термін Трампа серйозно підірве альянс, Путін будує замки на піску. Трамп виграє в листопаді або програє — НАТО його в будь-якому випадку переживе. Питання, яке на його місці поставив би собі будь стратегічно мислячий лідер в Москві: чому Росія продовжує вважати альянс загрозою? Путіну слід було б поглянути на схід, де китайський президент Сі Цзіньпін проводить все більш наступальну зовнішню політику.

З одного боку, нинішня китайсько-російська вісь має сенс. Обидві нації відкидають як повоєнний світоустрій, розроблений США, так і засновану на правилах систему західних цінностей. Обидва воліють вестфальський порядок, де сфери впливу ділять між собою найсильніші.

Для пана Сі вигоди очевидні. Москва забезпечує надійні поставки нафти і газу для підтримки зростання китайської економіки. Крім того, відносини з Росією дають Пекіну стратегічні гарантії на тлі протистояння з США за морську гегемонію в західній частині Тихого океану. Забігаючи вперед, безлюдні ділянки російської Сибіру обіцяють перспективи економічного зростання. Набіги Путіна на Україну і Близький Схід — приємний бонус, який відволікає увагу США від китайського експансіонізму у Східній Азії.

Переваги такого нерівноправного партнерства для Росії вже не настільки очевидні. Так, Путін обзавівся товаришем по зброї засудження західного лібералізму, — але за рахунок того, що пекінська ініціатива «Один пояс, один шлях» підриває російську владу в Середній Азії. План Сі відкрити Північний морський шлях в Європу загрожує підірвати російські інтереси в Арктиці. Один широкий погляд на зміцнення китайського впливу у східній та центральній Європі розбурхує страх стратегічного оточення.

Путін — породження радянського КДБ. Цілком можливо, що від власної ностальгії йому нікуди не дітися. І для стратегічної переоцінки лідеру, який планує всидіти у влади ще 15 років, знадобиться якийсь час. Проблеми і ризики лежать у східних рубежів Росії.

Financial Times (Велика Британія)

Філіп Стівенс (Philip Stephens)

«Висновок Гітлером пакту про ненапад зі Сталіним і поворот його багнетів проти французів і англійців означали колосальний зрада західної цивілізації… Зближення західних держав з Радянським Союзом було результатом політики нацистів, за що ті винні нестимуть найсерйознішу відповідальність перед історією».

Дж. Кеннан, американський дипломат (18 грудня 1952 р.)

Тобто, злочин Гітлера було не в тому, що він напав на декілька країн і проводив расові чищення – а в тому що він уклав пакт із Сталіним і напав на Англію і Францію! І це говорить Дж. Кеннан, автор знаменитої “довгої телеграми”, що визначає політику США щодо Росії і зараз.

А ми тепер повинні повірити що ворог – це Китай?