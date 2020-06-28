Поліція перевірила на карантин 6,2 тис закладів

Поліцейські за останні дві доби перевірили понад 6200 закладів на предмет дотримання правил карантину. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

За його даними, перевірено майже 3500 підприємств торгівлі, 2000 закладів громадського харчування, 850 нічних клубів і розважальних місць.



За результатами перевірок складено 355 адміністративних протоколів про виявлені порушення. Найбільше порушень виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у Києві.



Як повідомлялося, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з 18 червня посилила нагляд за дотриманням карантинних заходів.



Щодня представники Госпотребслужбы перевіряють близько 4 тис. об’єктів.