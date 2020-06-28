Справа порятунку Рашки в руках «рыспубликанцев», або Як «ДНРовские» вівці за Путіна голосувати їздять

По радіо чітко сказали, що не зважаючи на всякі карантини-шмарантины, всі можуть виїхати в РФ і проголосувати. Не повинно залишитися байдужих ні в якому разі. Їдьте і голосуйте, якщо для вас важлива доля великої Росії і молодої республіки заодно.

Про те, як жителів «ДНР» уговоривают проголосувати за зміни в конституцію РФ і як вони на це реагують, на сайті Фашика Донецького розповіла блогер Марина Григор’єва. Орфографія і стилитсика автора збережені.

«Окупований Донецьк. Сиджу у стоматолога. Рот відкритий, тому мовчу. Слухаю радіо. Включають мацкву, там на Україну женуть чергову нісенітницю, хочеться заіржати.

Потім трохи вставляють новини рыспублики. Розповідають, шо дуже важливо усім громадянам рыспублики, хто має російські паспорти, виїхати на рашку і проголосувати за зміни до конституції рашки. Пояснюють докладно, шо навіть якщо ви не встигли прикріпитися до якогось російській адресою, то все одно всім дозволено поїхати і проголосувати. Випустять туди і впустять назад без всякої самоізоляції, якщо вкладешся в один день.

Такого сервісу, шобы прям в днр проголосувати за рашкину конституції, рыспублике немає. Це путін так шифрується, шо начебто громадяни рф проголосують добровільно і шо роиси тут немає.

По радіо чітко сказали, шо не зважаючи на всякі карантини-шмарантины, всі можуть виїхати і проголосувати. Не повинно залишитися байдужих ні в якому разі. Їдьте і голосуйте, якщо для вас важлива доля великої раисси і нашої молодої рыспублики заодно іже з нею.

Але за свій рахунок.

Не думаю, шо за свій рахунок знайдеться багато патріотів з’їздити проголосувати…

Хоча як сказати… Я ж їздила проголосувати на виборах президента в Україні. Я теж жеш за свій рахунок мотнулась. Хоча тоді на блокпостах орки дуже нервували, розуміли ш, шо народ преться на голосування. І хто їде, той – небайдужий кріп. Тоді стільки перепони ставили…

Так шо всяке може бути…

Може і буде багато охочих.

Хоча моя подружайка сказала, шо не поїде на раисю голосувати, хоча паспорт отримала, в її ситуації він їй потрібен. У неї на раїсі сім’я, з якою вона тепер ніби возз’єдналася. Я її розумію. І взагалі через шість років війни я вже багато чого розумію по-іншому.

Нуу, у мене в голові так і засіла інформація, шо справа порятунку рашки в руках рыспубликанцев, добровільно бажаючих виїхати і врятувати путіна — внести зміни в конституцію на його користь.

І тут новини.

Виявляється, з ранку утрамбували в автобуси донецьких ментів і повезли їх голосувати за раиссю на раиссю. Виїхали вони в ближній поселочек на рашкиной території, дружно проголосували і повезли їх додому в рідну рыспублику.

А шо їх далеко возити? Бензин на ідіотів витрачати. Близенько до державної кордоні днр, як вони нам розповідають. Так пафосно: «Державний кордон днр». Вірять жеш.

Менти ж всі вже мають паспорти ерефії. Начебто поліцаї рыспублики днр, а паспорти повинні мати сусіднього з рыспубликой держави. Який зв’язок? Але вона є.

Так от, сусід-поліцай все це мені розповів.

Втомилися вони. Дорога їх втомила. Спека. Та і в голосі патріотизму як-то не чути, одна втома.

Кажу йому: «Радів б ти, шо не за свій рахунок їздив. А то могли б і так питання поставити».

Він каже: «Та так. Безкоштовно і в робочий день».

Я: «Воот, ви начебто помандрували в задоволення , а стаж йде… А… то може потім з вас за бензин гроші з зарплати віднімуть? Хаха».

Він підняв брови і задумався. В очах було запитання і калькулятор.

От шо значить вчасно посіяти зерно сумніву. Тепер до зарплати буде думати, знімуть з них за бензин чи не знімуть. Може і про путіна і рашку встигне недобре подумати. Може навіть так недобре подумає, як і я про всіх їх думаю», – пише блогер.