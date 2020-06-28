Поліція затримала іноземців, які пограбували пенсіонерів на Дніпропетровщині

Бандити залізли в будинок і напали з ножем на 78-річного чоловіка і 81-річну жінку, зв’язку язали їх і забрали гроші.

Поліцейські встановили і затримали трьох злочинців, які вчинили розбійний напад на сім’ї ю пенсіонерів у Дніпропетровській області, розказала Національна поліція.

За її даними, в ніч з 26 на 27 червня бандити залізли в будинок і напали з ножем на 78-річного чоловіка і 81-річну жінку, зв’язку язавши їх і забравши гроші, цінні речі і автомобіль.

Поліцейські з’єднання ясували, що злочинці є жителями міста Кривий Ріг. Вони громадяни іншої держави і мають посвідку на проживання в Україні. На сьогодні встановлена їх причетність до скоєння близько десятка розбійних нападів на території Дніпропетровської, Кіровоградської та інших областей. Жертвами розбійників зазвичай ставали люди похилого віку.