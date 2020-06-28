Боржникам за комуналку заборонять водити машину і виїжджати за кордон

Борги за комуналку можуть стати причиною обмеження свобод і прав українців. Споживачам готують драконівський закон, який змусить їх якомога швидше розрахуватися з комунальними боргами.

Мова йде про законопроект № 3613 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів за оплату житлово-комунальних послуг». Він був внесений на розгляд парламенту трьома «слугами». Основна мета цього закону – погашення заборгованості побутових споживачів за житлово-комунальні послуги.

Цей законопроект передбачає введення штрафів для комунальних боржників, а також деяке обмеження їх свобод. Зокрема – обмеження на право водіння автомобіля, тимчасова заборона на право користування вогнепальною зброєю і полювання, а також заборону на виїзд за кордон.

Крім того, цей законопроект передбачає обов’язкову реструктуризацію комунальної заборгованості та її ритмічну виплату протягом певного періоду часу. Максимальний період виплат складає 60 місяців, тобто п’ять років. Відмовитися від неї боржник не може.

При цьому, якщо він уклав договір і регулярно виплачує борги, за ним зберігається право на субсидію. Такі договори з реструктуризації будуть нав’язувати всім комунальним споживачам, які будуть мати заборгованість по комуналці за станом на 1 жовтня нинішнього року. Правда, сума заборгованості, від якої будуть «танцювати», не вказується.

При цьому кожного боржника обіцяють оштрафувати. Градація штрафів буде залежати від сумарної заборгованості. Якщо вона перевищує річну вартість комунальних послуг, то штраф становитиме 20% від суми боргу. Якщо сума боргу перевищить дворічну вартість, доведеться розщедритися на 30%-вий штраф. Якщо набереться борг більш ніж за три роки – тоді штраф буде складати половину цього боргу.