Як визначити рак і діабет по запаху тіла

Як розповіла лікар-дерматолог Ірина Скорогудаєва, дивний запах поту може бути ознакою неправильної роботи органів, a також деяких важких захворювань.

Медикиня зазначає, що при онкологічних захворюваннях людина починає більше потіти, a у тіла з’являється специфічний «запах несвіжого м’яса». Справа в тому, що хворий організм виробляє фактор некрозу пухлини, що підвищує температуру тіла.

– І однією з ознак онкозахворювання є невелика температура, яка довго тримається, — сказала Скорогудаєва.

Від людей, які страждають на цукровий діабет, часто пахне ацетоном або прілими яблуками, додала лікарка.

– Якщо у вас на тлі цукрового діабету знижується рівень інсуліну, значить, глюкоза не входить в клітини, а вони повинні якось виробляти енергію і тому переходять на жири, – зазначила вона.

При проблемах з печінкою і нирками піт набуває запах аміаку. Печінка перетворює аміак в сечовину, але якщо у людини є проблеми з цим органом, аміак буде виділятися, в тому числі, і через шкіру.

– Сам піт не пахне, але бактеріальна флора на поверхні шкіри починає переробляти піт і дає характерний запах. У кожного різна поверхня шкіри, тому у кожного своя специфіка, — підкреслила лікарка.

Ще запах тіла може змінюватися через перебудову гормонального фону в період менопаузи.

: ukrhealth.net

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