Скільки буде коштувати вакцина від коронавіруса: озвучена вражаюча сума

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що розробка вакцини і ефективних препаратів від COVID-19 обійдеться в суму понад $31 млрд.

За його словами, для забезпечення контролю над поширенням коронавіруса необхідні ефективні вакцини і засоби діагностики та лікування в безпрецедентних масштабах і в безпрецедентно стислі терміни.

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумия Сваминатан додала, що зазвичай процес розробки і провадження ефективної вакцини займає до 10 років, проте в нинішніх умовах діяти треба швидко, зазначила вона, підкресливши, що зробити це потрібно за 12 -18 місяців.