Аксьонов відмовився просити Зеленського про допомогу для Криму

«Глава» анексованого Росією півострова Крим Сергій Аксьонов не буде просити у Києва відновити подачу прісної води.

Про це повідомляє аналітичний портал «Хвиля» з посиланням на видання Країна.

За словами Аксьонова в інтерв’ю Россия24, рішення про відновлення поставок води може прийняти тільки президент України Володимир Зеленський.

«Крім Зеленського ніхто на Україні такого рішення (про подачу води по каналу — Ред.) прийняти не може, все інше — це розмови ні про що… Юридично можливість взяти ручку і підписати документ про подачу води в республіку Крим у нього є. Але ми його про це просимо, ми до нього звертаємося. Проживемо і без них», — сказав Аксьонов.

За його словами, для забезпечення водою Сімферополя вже побудовані дві нитки водоводів та розпочато подачу води з артезіанських свердловин в Бахчисарайському районі Криму. Обсяг перебрасываемой води досягне 55-57 тисяч кубометрів на добу (при споживанні близько 160 тисяч на добу).

Аксьонов запевняє, що навантаження на обмілілі водосховища таким чином знизиться. Режимна подача води у Сімферополі поки не вводилася.

Раніше «Хвиля» писала, що Криму загрожує рекордний за 150 років посуха. Згідно інформації Тайганського управління зрошувальних систем, на території анексованого Росією Криму зупинили скидання води з Білогірського водосховища. Причому рішення було прийнято з метою «збереження корисних запасу води у водоймищі» перед посушливими липнем і серпнем.