У Росії за поправки до Конституції голосують в коробках

В місті Брянськ (РФ) на одній з дільниць голосування за поправки до Конституції Росії поставити відмітку в бланку пропонують в картонній коробці.

Відповідне фото 28 червня на своїй сторінці в Twitter опублікував Андрій Захаров, кореспондент «Російської служби BBC». Він зазначив, що на коробку було приклеєне листочок з написом «кабіна для голосування».

Брянськ. Facebook Андрія Захарова

Скріншот

Інші місця для голосування в Брянську. Facebook Андрія Захарова

Інші місця для голосування в Брянську. Facebook Андрія Захарова

Користувачі мережі висміяли подібну систему «анонімності».

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот