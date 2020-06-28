Король та королева Нідерландів опублікували офіційний портрет доньки (фото)

Принцеса Алексія Юліана Марсела Лорентін – друга в черзі успадкування престолу в Нідерландах.

Дівчині сьогодні виповнилося 15 років, для батьків день народження – можливість опублікувати офіційни портрет доньки, а для шанувальників – згадати все про юну принцесу.

Алексія мешкає з батьками і сестрами в Палаці Хейс-Тен-Бос, вчиться в гімназії і обожнює хокей. А ще веде свій Tik Tok – нестандартні хобі для принцеси!

: bilshe.com

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