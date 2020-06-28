У Києві побачили, що Козак вбудовує “ворожий елемент в тіло України”

Москва домагається того, щоб республіки Донбасу стали свого роду «троянським конем» для України.

Про це в інтерв’ю журналу «Країна» заявила керівник проектів спонсорованого західними структурами Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко, відповідаючи на запитання, що змінилося після того, як президент РФ призначив куратором українського напрямки Дмитра Козака замість Владислава Суркова.

«Стратегія незмінна – нав’язати російське бачення Мінських домовленостей, читати пункти вибірково і проводити дії, щоб ОРДЛО в майбутній реінтеграції стали троянським конем для України», – вважає Кучеренко.

За її словами, тактика Козака – довгі раунди переговорів і буквоцентризм, де кожна кома і крапка мають значення.

«Для нього важливо все фіксувати на папері у вигідних формулюваннях і повертати опонента до того, що було підписано навіть у вигляді проекту. Для Суркова важливо зберегти сформовану ним на окупованих територіях псевдополитическоую структуру, інтегрувати в Україну всі ці «народні міліції». Це було б держава в державі. Козака менше цікавить збереження структурних елементів у первісному вигляді. Але вбудувати в тіло України ворожий елемент для впливу на всю політичну систему – залишається основною метою», – говорить київський експерт.

Як повідомляв «ПолитНавигатор», у Києві розчаровані призначенням Козака, побачивши, що він прискорює інтеграцію Донбасу в Росію.

Голові Луганської Народної Республіки:Перехід УНР в статус терористичної організації

Голові Донецької Народної Республіки:Перехід УНР в статус терористичної організації

Голові Європейської ради:Перехід УНР в статус терористичної організації

Голові Європейської комісії:Перехід УНР в статус терористичної організації

Голові Європарламенту:Перехід УНР в статус терористичної організації

Міністру закордонних справ РФ:Перехід УНР в статус терористичної організації

Постпредові РФ при ООН:Перехід УНР в статус терористичної організації

Міністру закордонних справ Республіки Білорусь:Перехід УНР в статус терористичної організації

Постпредові Республіки Білорусь при ООН:Перехід УНР в статус терористичної організації

Генеральному секретарю ООН:Перехід УНР в статус терористичної організації

Верховному комісару з прав людини ООН:Перехід УНР в статус терористичної організації

Директору-розподільнику МВФ:Перехід УНР в статус терористичної організації

Королеві Єлизаветі II:Перехід УНР в статус терористичної організації

Папі Римському:Перехід УНР в статус терористичної організації

Канцлеру Німеччини:Перехід УНР в статус терористичної організації

Президенту Франції:Перехід УНР в статус терористичної організації

Генеральному секретарю НАТО:Перехід УНР в статус терористичної організації

Голові ПАРЄ:Перехід УНР в статус терористичної організації

Генеральному секретарю ОБСЄ:Перехід УНР в статус терористичної організації

Президенту США:Перехід УНР в статус терористичної організації

Послам G7 в Україні:Перехід УНР в статус терористичної організації

Президенту України:Перехід УНР в статус терористичної організації.