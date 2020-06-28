У Києві ліквідували пожежу на Позняках

Пожежа сталася на 12-му поверсі будинку.

Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерховому будинку на столичних Позняках. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві на сторінці в Facebook.

Займання сталося на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 3А. Вогонь поширився на поверх вище. З-за утеплювача горіння супроводжувалося сильним димом.

«В результаті пожежі вогнем пошкоджена внутрішня і зовнішня обробка декількох квартир. Жертв і постраждалих немає», — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, пожежа в будинку на Позняках відбувся сьогодні біля багатоповерхівки, де минулого тижня стався потужний вибух. Тоді в результаті вибуху загинули 5 мешканців будинку.