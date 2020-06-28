У Запорізькій області автомобіль злетів у кювет, є жертви і постраждалі

Автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево.

У Запорізькій області іномарка злетіла в кювет на автодорозі Запоріжжя-Маріуполь. В результаті дорожньо-транспортної події постраждали чотири людини.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Після з’їзду в кювет автомобіль Hyundai врізався в дерево. Рятувальникам довелося деблокувати 51-річну жінку з понівеченого автомобіля.

Також постраждали 31-річний чоловік, 2-річний хлопчик і 4-річна дівчинка. Всіх постраждалих госпіталізували.

Ще одна пасажирка автомобіля — 30-річна жінка, в результаті аварії загинула. Водієві медична допомога не знадобилася.