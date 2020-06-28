Жителям Баварії запропонують безкоштовний тест на COVID-19

Уряд готовий покрити всі витрати.

Уряд німецької федеральної землі Баварія запропонує своїм мешканцям пройти тест на коронавірус. Уряд готовий покрити всі витрати, якщо цього не зможе зробити страхова компанія.

Про намір уряду зробити доступним для всіх жителів землі тест на коронавірус заявила сьогодні міністр охорони здоров’я Баварії Мелані Гумль. Однак, цей тест не буде примусовим, тому лікарі не зобов’язані пропонувати його своїм пацієнтам.

У німецькому Моз стримано відреагували на ідею федеральної землі запровадити безкоштовний тест на коронавірус, зазначивши, що масштабне тестування ефективно для стримування регіональних спалахів.

«Втім, тест — це завжди тільки зріз ситуації в певний момент. Він не повинен створювати фальшиве відчуття безпеки», — підкреслив міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан.