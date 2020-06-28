У ДТП під Одесою загинув чоловік. Його дружина потрапила в лікарню

Під Одесою на трасі по дорозі в Рені сталося смертельне ДТП. Зіткнувся легковий автомобіль і бус, який був на буксирі. Один чоловік загинув, другий знаходиться в лікарні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

«Близько 7 годин ранку Ford Transit, який був на буксирі у Opel Movano, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Chevrolet Aveo. В результаті аварії водій Chevrolet, 1987 року народження, загинув на місці, а його дружина отримала травми і була негайно госпіталізована «, — йдеться в повідомленні.

Дані жінки поки не встановлено, відомо, що подружжя — з Миколаївської області.

Також правоохоронці встановлюють усі обставини аварії і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція