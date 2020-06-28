З’явилося відео Прип’ять у зоні відчуження Чорнобильської АЕС з висоти пташиного польоту

Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника за допомогою безпілотного літального апарату зняли річку Прип’ять в зоні відчуження ЧАЕС.

Вийшло короткий, але вражаюче відео прес-служба заповідника виклала в Facebook.

На кадрах видно типові ландшафти українського Полісся з висоти пташиного польоту з їх заплавними луками, островами, густими лісами та галявинами.

Відео: Facebook/ zapovidnyk2018

У минулому році «Країна» повідомляла, що на території зони відчуження Чорнобильської АЕС запустили водний маршрут по річках Прип’ять і Уж. Маршрут був розроблений за указом президента України «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».