Смертельна аварія під Вінницею: мотоцикліст загинув під колесами бензовоза

Моторошна аварія сталася ввечері 26 червня у Десні під Вінницею. Під колеса вантажівки з автоцистерною потрапив мотоцикл Kawasaki. За інформацією пресслужби ГУ ДСНС у Вінницькій області, рятувальників на місце події викликали о 20:50.

Водій отримав травми несумісні з життям і був заблокований під вантажівкою. Рятувальникам довелось застосувати спецобладнання, щоб дістати тіло.

Причини та обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

: naparise.com

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