Нуланд пригрозила Росії новими санкціями у разі відсутності прогресу в Мінському процесі

Необхідно почати серйозні переговори про реалізацію Мінських угод, а якщо це не буде можливим, санкції проти Російської Федерації повинні поступово посилюватися, заявила помічник держсекретаря США з європейських і євразійських справ у 2013-2017 років Вікторія Нуланд.

«Я думаю, що ми повинні почати серйозні переговори щодо реалізації Мінських угод. І якщо це не буде можливим, наші санкції проти Росії повинні поступово посилюватися. Необхідно встановити період — півроку, щоб Росія сіла за стіл переговорів, і після цього санкції повинні почати посилюватися. Якщо Росія і далі буде продовжувати ухилятися від переговорів, санкції повинні надалі посилюватися», — сказала вона.

Нуланд вважає, що США повинні бути безпосередньою стороною цих переговорів.