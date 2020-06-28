Нуланд пригрозила Росії новими санкціями у разі відсутності прогресу в Мінському процесі

Необхідно почати серйозні переговори про реалізацію Мінських угод, а якщо це не буде можливим, санкції проти Російської Федерації повинні поступово посилюватися, заявила помічник держсекретаря США з європейських і євразійських справ у 2013-2017 років Вікторія Нуланд.
«Я думаю, що ми повинні почати серйозні переговори щодо реалізації Мінських угод. І якщо це не буде можливим, наші санкції проти Росії повинні поступово посилюватися. Необхідно встановити період — півроку, щоб Росія сіла за стіл переговорів, і після цього санкції повинні почати посилюватися. Якщо Росія і далі буде продовжувати ухилятися від переговорів, санкції повинні надалі посилюватися», — сказала вона.
Нуланд вважає, що США повинні бути безпосередньою стороною цих переговорів.
«Так що я сподіваюся, що нас запросять стати стороною цього процесу якщо і коли США повернуться до того, щоб розглядати Україну як важливий запорука майбутнього демократії. Я сподіваюся, що це станеться після наших виборів в листопаді», — додала Нуланд.