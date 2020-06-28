У Польщі за добу від коронавіруса одужали в три рази більше людей, ніж заразилися

У Польщі за добу 27 червня від коронавіруса одужали майже в три рази більше людей, ніж заразилися за день. Так, за станом на ранок неділі в Польщі 193 нових випадки зараження. Одужали 576 осіб, а померли від ускладнень троє.

Про це свідчать дані статистичного порталу Worldometers.info.

Днем раніше, 27 червня, повідомлялося про 319 нових випадки захворювання Covid-19, 6 людей померли, 754 одужали.

За даними порталу, зараз активних хворих в Польщі 11 921 чоловік.

Всього з початку пандемії було зафіксовано 33 907 випадків інфікування, померли 1 438 осіб, одужали – 20 548 осіб.