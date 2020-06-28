Курили будуть наші: в Росії «проговорилися» про результаті голосування за поправки до Конституції

Голова Сахалінської області Валерій Лимаренко вважає, що Росія має повне право на геологорозвідку на Курильських островах, а після референдуму щодо конституційних поправок це питання і зовсім буде закритий.

Губернатор зазначив, що острови є частиною російської території, передає «Федеральне агентство новин».

За словами Лимаренко, голосування на підтримку поправок до конституції дозволить остаточно закрити територіальне питання і претензії Японії «будуть позбавлені сенсу».

«Вже через кілька днів подібні претензії з-за кордону будуть просто позбавлені сенсу. А ми зможемо чітко і без оглядки на сторонні думки сказати: наш Сахалін, наші Курили, наша країна, наше майбутнє», – зазначив з упевненістю чиновник, незважаючи на те, що голосування за конституційні поправки ще не завершено.

Напередодні Японія направила Росії виставу за геолого-розвідувальних робіт в Охотському морі, зокрема в районі островів Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї.