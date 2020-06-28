У Моз пояснили, чому алкоголь несумісний зі спекою і літнім відпочинком

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку три мільйони людей у світі помирають від зловживання спиртним, а 13,5% усіх летальних випадків серед 20-39 літніх пов’язані з алкоголем. Спека підвищує ризики для здоров’я від вживання алкогольних напоїв.

Про те, які саме ризики пов’язані з розпиванням п’янких рідин, розповів у Facebook Центр громадського здоров’я.

По-перше вживання спиртного призводить до зневоднення. В спеку алкоголь діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її. У спеку втрата води вкрай небезпечна.

По-друге, із-за алкоголю мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла. Тому здається, що алкоголь зігріває. Судини шкіри розширюються, але повітря теж гарячий, і бажаного охолодження не настає.

По-третє, після спиртного зростає ризик серцевого нападу, так як в спеку з потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій та натрій. Серця виявляється важко працювати в таких умовах. Від спеки і розширення судин тиск може значно впасти, що загрожує запамороченням. Людям з хворим серцем категорично не можна пити алкоголь в жарку погоду.

Нарешті, алкоголь несумісний з активним відпочинком. З-за високої температури ми швидше пьянеем, реакція сповільнюється, погіршуються координація рухів, увагу, здатність адекватно оцінювати власні можливості та ситуацію навколо. У зв’язку з цим можна завдати шкоди не тільки собі, але й іншим.

Найкращий алкогольний напій у спекотні дні — це відсутність алкоголю.

Медики запевняють, що безпечної дози алкоголю не існує. Вживання спиртного шкідливо для серцево-судинної системи, так як викликає гіпертонію і збільшує ризик інсультів. Крім того, з алкоголем пов’язують вісім різних видів раку та інші серйозні захворювання: цироз печінки, гепатит, панкреатит.