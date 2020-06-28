Шмигаль: Внаслідок повеней в Україні постраждали понад 250 населених пунктів в п’яти областях

В Україні внаслідок повеней постраждали понад 250 населених пунктів, а також підтоплено 7,5 тис. будинків, зруйновані дороги і мости. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

«На цьому тижні Західну Україну охопили масштабні повені. Внаслідок негоди постраждали понад 250 населених пунктів у п’яти областях», — написав прем’єр.

За його словами, найбільше постраждала Івано-Франківська область.

Також Шмигаль зазначив, що уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн і ці виділені кошти не останні.

Нагадаємо, 25 червня Міністерство закордонних справ України звернулося до держав-партнерів НАТО і Євросоюзу з проханням про допомогу в подоланні наслідків повеней у західних регіонах

У свою чергу Європейський союз активував механізм цивільного захисту для забезпечення потреб України у подоланні наслідків повені.