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Facebook почне маркувати новини та інформацію від політиків, – Цукерберг

29.06.2020

Корпорація Facebook почне маркувати новинний контент, який порушує політику компанії, а також буде додавати до всіх повідомлень і оголошеннь, що стосуються виборів, посилання на інформацію з авторітетних джерел.

“Для політиків немає жодних винятків”, – написав глава корпорації Марк Цукерберг у Facebook.

Цукерберг також заявив, що його компанія боронувати рекламу, в якій стверджується, що групи людей певної раси, релігії, сексуальної орієнтації або імміграційного статусу становлять загрозу для безпеки або здоров’я інших.

Цукерберг також заявив, що розробка нової політики щодо контенту триває.

 

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