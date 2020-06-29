Во время капитального ремонта дорог в них будут проводить кабельную линию электросвязи, чтобы в последствии на этих участках был доступ к интернету.

В Украине построят «умные дороги»: где и когда

Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, Укравтодор и украинские Интернет-ассоциации подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития широкополосного доступа к сети Интернет на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Автоцентр.

«Внедрение сети «умных дорог» — это будущее транспортной отрасли. И первое, что необходимо для реализации этой задачи — это, конечно, качественная связь, которая будет проходить вдоль автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Поэтому мы хотим, чтобы во время капитального ремонта этих дорог одним из требований к заказчику было развитие необходимой инфраструктуры для проведения кабельной линии электросвязи, чтобы был широкополосный доступ к интернету. Это позволит внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые очень важны для повышения безопасности на транспорте и предотвращения возможных ДТП, мониторинга движения и эффективного управления транспортными потоками», — рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

: sud.ua