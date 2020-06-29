Коли держава «пустотливо» і «величезна»

На питання відповідального редактора програми «НГ-сценарії» Юрія СОЛОМОНОВА відповідає науковий співробітник кафедри державної політики МГУ, кандидат політичних наук Кирило ТЕЛИН.

– Кирило Олегович, я подивився і послухав на каналі YouTube вашу дуже цікаву лекцію. Вона починається з розповіді про англійського філософа Томаса Гоббсе. В 1651 році цей учений-матеріаліст опублікував книгу «Левіафан». У біблійному тлумаченні слово описувало лише жахливе морське тварина, проте Гоббс надав йому куди більш широке значення. Цим словом він позначив те, що ми зараз називаємо державою… Я правильно все зрозумів?

– В цілому вірно. «Левіафаном» в середині XVII століття Гоббс дійсно називав державу або в цілому політичний порядок. Більше того, через майже півтора століття Олександр Радищев у знаменитій книзі «Подорож з Петербурга в Москву» по-своєму повторить гоббсовскую метафору, позначивши сучасну йому державу як «чудище обло, озорно, огромно, стозевно і лаяй…».

– Що ж два таких мислителя не могли (кожен у свій час) якось послабити враження від потужного і страшного образу чудовиська, що наводить такий жах?

– Це, звичайно, дуже грізний образ, але треба розуміти, що і Гоббс, і Радищев – кожен зі своїх причин – навмисно гіперболізували «жах» держави. Тут важливо зауважити, що ми з вами, звичайно, не побачимо жодного привалившегося до стіночці Левіафана за нашими вікнами, як немає там і цілісного «стозевного» монстра. І головна причина цього в тому, що «стозевность» розділена на маленьких звіряток, кожен з яких вважає себе гвинтиком величезної машини, вірним представником і носієм державного авторитету, тобто влади. «Держава» – це завжди дуже різнорідний ансамбль, а часом і оркестр в дусі байки Крилова, з ослом, козлом і, звичайно, клишо. Наших школярів – так, думаю, і не тільки наших – досі вчать ґречною, але досить безглуздою формулою: «Держава є суб’єктом державного управління». І ось до кінця життя громадяни носяться з цією мантрою, звертаючись до «державі», якого, як Петербурга в одній пісні, і зовсім немає. Адже насправді за парасолькою «держави» ховається складний процес, складні відносини реально функціонуючих владних суб’єктів, причому зі своїм розумінням «держави» та його призначення.

– Тобто боятися держави як жахливого монстра біблійних масштабів все-таки не слід?

– Нас до цього підштовхує ще одна обставина: різні автори – від американця Скотта до норвежця Рингена – неодноразово підкреслювали, що ми нерідко переоцінюємо могутність держави. Більш того, частіше всього його переоцінюють самі державні діячі – іноді з благих, іноді з корисливих мотивів. Адже, за гамбурзьким рахунком, більша частина їх діяльності – це незліченні закони, розпорядження, вироки, правила, правові акти, які ще треба застосувати і реалізувати…

– Але хіба це не реальна робота влади, як мовиться, на місцях?

– Ну от тому Ринген і пише, що в певному сенсі і в масовому порядку ніякий чиновник якраз ніколи нічого не робить. Він вказує іншим, що їм потрібно робити. А коли ми поєднуємо з позицією про «розірваності», дискретності держави, то отримуємо безліч розрізнених вказівок – не тільки від президента, від уряду і вже тим більше не тільки від депутатів, але і від тих, хто ці рішення доставляє. А «доставляти» в даному випадку означає і «пояснювати», і «трактувати», і «застосовувати»…

– Але хіба всі ці інтерпретатори не входять в працюючу зверху і до самих низів піраміду, або, як у нас кажуть, вертикаль влади? Є ж прописана для всіх рівнів система повноважень…

– Система-то є, і вертикаль у нас в головах справно існує. Шкода, що переважно тільки в головах вона і залишається. Ми досить часто бачимо, як на високих нарадах керівні особи щиро дивуються: як це так, ми ж хотіли, А вийшло Б. Подати сюди Ляпкіна-Тяпкіна, хай відповідає! Вся державна машина спочатку орієнтована на те, що з звичайними людьми ведуть роботу насамперед нижчестоящі «гвинтики», які є маленькими, але все-таки носіями влади, її авторитету і сили. На них завжди можна перенести відповідальність. Їх можна показово відшмагати на псарні, пардон, відправити у відставку. Втім, компенсацією за такі незручності є повноваження по дійсному розпорядженням чим-небудь – отака делегативна демократія у вигляді матрьошки.

– Тобто ви вважаєте, що держава не монолітний суб’єкт, а розрізнений інститут, в якому виникають найрізноманітніші стосунки і конфлікти?

– Абсолютно вірно, і так, звичайно, вважаю не тільки я. Можна зауважити, що саме ця логіка конфліктів, різночитань, пересічних інтересів нерідко породжує і резонансні конфлікти. Чиновник локального рівня, своєрідний державний вахтер, допускає помилку – припустимо, виносить несправедливе покарання або виявляє недоречний ініціативу, – а потім просто боїться визнавати свій промах. Йому вигідніше і легше придумати будь-яку причину, лише б не покарали його самого. Він говорить про підривній роботі американців, про підступи ліберальної тусовки, про те, що не до кінця ми встали з колін…

– Але чому така «пильність» щодо «провокаторів або «п’ятої колони» майже завжди знаходить підтримку влади, а будь-яка критика останньої завжди зустрічається в багнети?

– Це якраз дуже зрозуміло. Пам’ятайте, президент сказав про те, які уроки зовнішньої політики йому дали ленінградські вулиці? Ну і тут та ж дворова тема: «своїх не здаємо», або, як висловився один мій добрий друг, «російська влада ні перед ким на коліна не встає», включаючи, на жаль, власних громадян.

От уявіть, що завтра почнеться якась велика внутрішня чистка… У товаришів по влада відразу ж виникнуть питання: хвилиночку, а як же вертикаль, як «єдність за всіх, і всі за єдність»? Чому погано працює більшість, а карають тільки мене? Для сучасної системи допустима, як в старі добрі часи, критика «окремих перегинів на місцях». Але фундаментальні претензії вона просто відкидає, нейтралізуючи таких критиків і оголошуючи їх христопродавцами або божевільними. Як Чаадаєва в свій час.

– Ви вважаєте, що чимала частка конфліктів народжується в протистоянні регіональних або місцевих властей з федеральним Центром. Ви могли б навести приклади такого протистояння?

– У нас є один всім відомий приклад такого протистояння – це, звичайно, Чеченська Республіка, яка фінансується, як ми пам’ятаємо, безпосередньо Аллахом, і часто стає ареною для протистояння глави регіону і федеральних властей в особі то Мішустіна, то Бастрикіна. Причому показово, що в більшості таких конфліктів провладні ЗМІ їх показово ігнорують. Хоч у нас за Конституцією і симетрична федерація, але насправді-за неформальних зв’язків, особистих знайомств, «особливого положення» деякі глави регіонів як і раніше більш рівні, ніж інші. Велика помилка – недооцінювати неформальне «підчерев’я» будь державної влади, а нашою-то й поготів.

При цьому ще одна проблема протистояння центру і регіонів – це, безумовно, хиткий характер вітчизняного федералізму, який виявляється слабкіше, ніж відцентрові тенденції в конституційно унітарної Іспанії, наприклад. Губернатори у нас начебто «перші на селі», з цим важко сперечатися, але всі розуміють, як вибудувані відносини більшості з них з федеральним Центром. Доходи регіонів досі сильно залежать від волі федерального Центру, а повноваження їм як і раніше справно «делегуються». Не можна сказати, що регіональні еліти добре це приймають.

– Як ви думаєте, у сучасних державах, у їх відносинах між собою і у відносинах конкретної влади зі своїм конкретним суспільством ще багато чи мало архаїки, неискорененных вад, які не відповідають часу проектів і т. д.?

– Можу, звичайно, відповісти коротко і ємко: вистачає, але, мені здається, тут важливо уточнити два моменту. По-перше, ми не пасажири якого летить у світле майбутнє поїзда, який давно подолав залишилися в минулому станції і полустанки, тому часом відокремити «архаїку» від чогось «відповідного часу» дуже непросто. А по-друге, ми повинні розуміти, що при «рассыпающемся» характер держави ми повинні визнати точно такий же стан зручного терміна «суспільство». Ніякого монолітного суб’єкта під назвою «суспільство», який би об’єднував всіх громадян, все населення, теж не існує.

– Ви згадували соціолога Джеймса Скотта, який писав серед іншого про феномен бездержавних товариств. Скажіть, а нам, пересічним громадянам, що краще і вигідніше – брак держави або його настирливий надлишок?

– Дуже складне питання, хоча в цьому відношенні мені на розум відразу приходить репліка економіста Андрія Колганова: «У Росії держави одночасно і занадто багато, і занадто мало». Так що ми, можна сказати, одночасно страждаємо від браку, і від надлишку. Голова у нас потіє, а ноги мерзнуть.

Будь-викладач державного внз не дасть мені збрехати: звітність наших освітніх установ – це незліченні, монструозна гори паперів, форм і бланків. Нерідко з тим же стикаються представники бізнесу – хоч я і не цілком солідарний з їх вимогами «скасувати всі застарілі норми», але я розумію, що їхні численні нагадування відповідати «встановленому порядку» теж стомлюють. Тут у нас держави, ймовірно, занадто багато.

При цьому в певних непростих історіях ми буквально фізично відчуваємо брак держави. Гарантії пайовикам, стан лісів, підтримка туристичного сектора, питання стратегічного розвитку – тут ми відчуваємо символічне, декларативне присутність держави, але не більше того.

– Але при цьому якісь серйозні потрясіння або криза державності в порядку денному поки не варті…

– Знаєте, це дивлячись що вважати потрясіннями і кризою. У нас, мені здається, унаслідок подій кінця 1980-1990-х кризою і потрясіннями вважаються саме різкі і дуже масштабні зміни до гіршого, що супроводжуються насильством, голодом, фінансовим колапсом. Адже той же криза може формуватися роками, навіть десятиліттями.

Коли Розанов писав, що в революційну пору тисячолітня Русь втекла в два дні, найбільша – у три, він же мав на увазі те, як швидко звалився весь уклад суспільного життя. Не зречення, не угоди, не високі двірські інтриги – а крах, розпад повсякденності. А визрівати цей розпад може і статистично благополучні часи…

– Але що значить повсякденність? Всі країни існують в якійсь атмосфері, але не всі розвалюються…

– Так, багато чого залежить від того, в яких умовах ці країни знаходяться, досвід, ними накопичений і що передує тим чи іншим подіям. І все ж для важких криз характерна не різка, по клацанню, зміна, обумовлена, прости господи, якоїсь вигаданої полум’яними лоялістами кольоровою революцією, а повільне, але впевнене згасання, скочування в депресію. Коли ви не платите податки, коли ви не поважаєте влада (тому що її не було за що поважати), коли ви перестаєте співпрацювати один з одним… При цьому відповідальність за це лежить не тільки на звичайних громадян, але в першу чергу на керівниках, які такі процеси не помічають або ігнорують.

– А як такі процеси взагалі можна помітити?

– Ну, в цьому якраз особливих труднощів немає з урахуванням наявних сьогодні засобів комунікації та збору інформації. Адже дивно, як ми одночасно лякає «цифрового концтабору» і вважаємо, що безвинні державні діячі приречені впритул не помічати того, що очевидно звичайним громадянам.

У нас люблять сипати цифрами чиновники часто, наприклад, кажуть: середня зарплата в Москві майже 90 тисяч – не життя, а свято, загалом горбачевський «бенкет духу». І залишається тільки дивуватися: ну ти перелистни сторінку-то, подивися, скільки в Москві становить модальна зарплата, тобто найбільш часто зустрічається. А вона, взагалі кажучи, в три рази нижче. Пролистни далі, подивися, яка величина соціальних допомог, яка ступінь майнової нерівності.

Іншими словами, досить просто глибше аналізувати навіть настільки улюблену статистику. Подивіться на темпи зростання ВВП, а на стан доходів громадян. Подивіться на цифри зростання кредитної сфери, а на закредитованість обивателя. Подивіться на патетичні звіти «з місць», а на те, що говорять і пишуть люди, яким ви не платите за коментарі.

– Тобто, йдеться не про те, що влада не може зауважити, а швидше про те, що вона не хоче цього робити?

– Скажімо обтічно, для таких припущень треба б побільше підстав. Тут можна було б згадати і довго розповідати про специфічну логіку «правительности», добре досліджену в соціальних науках, але я наведу приклад простіше.

У чудового письменника Філіпа Діка є «Людина у високому замку», і один з героїв дуже вдало викриває спостережуваний порядок: «Їх не цікавить ні якийсь чоловік, ні будь-то дитина там. Тільки абстракції розбурхують їх: раса, земля, народ». Це типова для «правительности» оптика – не люди, а населення, не голоси громадян, а дані статистики, не якість життя, а суверенітет. Іноді, втім, цей «високий авторитарний модернізм», про який писав Джеймс Скотт, відтіняє дещо інше.

– Що саме?

– Інтерес. Власний, корпоративний, будь – … Тут дуже підходить цитата з «Кавказької полонянки»: це та шерсть, яку ми дуже часто плутаємо з державною. Політолог Боб Джессоп писав, що прагнення людей пробитися до державної влади нерідко пояснюється бажанням де-факто перейменувати свої інтереси в «національні» чи «державні». Давайте згадаємо, скажімо, просту недавню історію зі знаком «Ш», без якого близько року не можна було їздити на машині з шипованной гумою: спочатку нам пояснили, чому це необхідно і обов’язково, а потім сказали, що, виявляється, немає, так це зовсім некритично. А водії вже по копієчці непогано так витратилися – і, ймовірно, не в пісок, а в певні кишені ці гроші і пішли…

– А якщо цей інтерес не перешкоджає посиленню держави? Адже, як кажуть, приливна хвиля піднімає всі човни…

– Тут дуже важливо помітити дві речі. По-перше, коли ми говоримо про посилення держави, важливо бути гранично точними у виразах і розуміти, що наше ненавмисне слово відгукнеться. Що означає «посилення держави» – що громадянам стало краще чи що силовий апарат став клыкастей? Що означає «посилення держави» – що ми подолали колишні соціальні вади або що при їх збереженні держава стало ефективніше видобувати зі свого статусу певну «ренту»?

Британець Майкл Манн у свій час запропонував розрізняти «деспотичне» та «інфраструктурний» розуміння державної влади: в першому випадку держава сильно тим, що може вдарити кулаком по столу і сказати «все одно буде по-моєму», а у другому воно вміє домовлятися і дивитися з суспільством, на манер закоханих, в одному напрямку. У нашій країні, схоже, більше люблять деспотическую трактування – і «посилення держави» сприймається саме в категоріях твердої руки, вертикалі влади і т. д. І тут якраз важливо сказати другу річ: якщо уважно подивитися на стан економіки, на поступове вихолощення політичної конкуренції, на якийсь абсолютно видатний свавілля юридичних і навіть конституційних питаннях, можна зрозуміти, що у більшості випадків під «посиленням держави» ховається досить невибагливий спектакль. Не посилення як таке, а швидше його показна, демонстративна імітація.

Можна, скажімо, розгромити НТВ олігарха Гусинського і при нинішній сотні доларових мільярдерів, які отримують те держконтракти, то держнагороди, продовжувати святкувати якусь перемогу над олігархами. Можна засудити за корупцію окремого губернатора чи міністра – і при дворушництві інших стверджувати «очищення влади».

– Виходить такий лицемірний опортунізм…

– В цілому дуже точне формулювання. Лицемірство в тому, щоб показувати те, із чого люди, що пережили 1990-е, скучили: «порядок», «державність», «стабільність». Опортунізм в тому, що вчора заявлені речі завтра зовсім не обов’язково виконувати або просто доводити до кінця – пам’ятайте, наприклад, у нас було «експертне сп’яніння» суверенною демократією? Ну і де вона зараз? Де зараз «націоналізація еліти», де медведєвська модернізація, де опора на «план Путіна»?.. Я, до речі, нагадаю, що цю імітаційність блискуче розкриває саме «план Путіна», про який сам його заголовний герой сказав, що «план Путіна» придумали в «Єдиної Росії» для передвиборчої кампанії. У цьому плані цікаво, як наш Третій Рим отзеркалило від Риму першого: Цицерон, пам’ятається, закликав «бути, а не здаватися», а в нинішній час куди більш цінна лінія протилежна: у нас «партія влади» те переконує всіх у своїй консервативності, то йде на вибори з ліберальним порядком, у нас одні і ті ж державні діячі то воюють з популістами, то самі ними стають.

– А чим небезпечна така лінія поведінки?

– Мені здається, головна її небезпека досить очевидна: орієнтація на незліченні потьомкінські села характерна для логіки тимчасового правителя, який пояснює жителям: «Поки я тут, давайте трохи облагородим фасад і придумаємо гарне пояснення того, чому ми обмежуємося цим. Та хоча б тому, що після мене, як відомо, хоч потоп».

Ви знаєте, багато латиноамериканські демократичні трансформації в Бразилії, в Аргентині, наприклад, – породили серед частини населення цих країн переконання, що «при хунті було краще, порядок та стабільність», а ось при демократії все надії і мрії збулися. Винними виявилися нові влади, які ще навіть нічого зробити не встигли, а не старі, які своєю непродуманою, спрямованої на «тактичні успіхи» політикою довели економіку до ручки.

Але імітація, що би нам не здавалося з боку, чудово зчитується людьми – так було в радянський час, коли «одні робили вигляд, що працюють, а інші робили вигляд, що платять», так відбувається і зараз. Доходить до того, що професіонала в певній сфері буває просто смішно дивитися на різні декларації, цій сфері присвячені: лікар не може без іронії ставитися до опису «стану здоров’я», викладач – до опису ситуації в освіті», фермер – до опису чергових грандіозних перемог над дійсністю в галузі сільського господарства.

Лінкольну, здається, приписують фразу про те, що «можна якийсь час обманювати всіх, можна весь час обманювати небагатьох, але не можна весь час дурити весь народ». А ось у нас, як мені бачиться, постійно намагаються замахнутися саме на такі досягнення.