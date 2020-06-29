«Динамо» сенсаційно програло «Десні», пропустивши на останніх секундах

Київське «Динамо» у центральному матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі сенсаційно програв у гостях «Десні».

Зустріч на стадіоні ім. Юрія Гагаріна у Чернігові завершилася з рахунком 3:2. Вирішальний гол був забитий на 2-й додатковій хвилині.

Вже на 4-й хвилині гості відкрили рахунок. Огиря подарував м’яч Циганкову, після чого хавбек технічно розстріляв Паста з близької дистанції — 1:0.

Переможний рахунок протримався менше 10 хвилин. Кузик передачею по центру пробив всю оборону «біло-синіх». Картушов спочатку пробив у Бущана, а з другої спроби у ворота — 1:1.

«Динамо» виглядало дуже розгубленим, опорні захисники повністю були відсутні в центрі і Кузик міг робити рахунок 2:1, але, вийшовши один на один, не зміг переграти голкіпера суперника.

Чернігівці продовжували тиснути і на 26-й хвилині вийшли вперед завдяки зусиллям новачка «Динамо» — Ібрагіма Каргбо. Бельгійський форвард, який приєднався до столичній команді ще на початку грудня 2019 року, однак за правилами ФІФА до літа не міг виступати за «Динамо», ефектно дебютував, забивши у свої ворота — 2:1.

Підопічні Рябоконя впевнено тримали темп, легко розбираючись з центральної обороною столичного гранда. Кияни елементарно не встигали накривати гравців «Десни».

Після перерви акценти атак поступово змістилися до воріт Паста. Футболісти з Києва всіма силами намагалися відігратися, проте «Десна» міцно стояла в захисті.

Господарі зрідка огризалися контрвипадами, змушуючи Бущана отпахивать по повній.

Чернігівські футболісти все нижче і нижче сідали в обороні і за 4 хвилини до закінчення основного часу пропустили гол від Циганкова. Де Піна зробив точну передачу на воротарський майданчик, де Віктор п’ятою переправив круглого повз голкіпера — 2:2.

Розв’язка настала на 2-й додатковій хвилині, коли після подачі з кутового, який вийшов на заміну Арвеладзе, Гітченко по фантастичній траєкторії головою забив переможний м’яч — 3:2.

«Десна» – «Динамо» 3:2 (2:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 4 Циганков, 1:1 – 12 Картушов, 2:1 – 26, автогол Каргбо, 2:2 – 86 Циганков, 3:2 – 90 Гітченко.

Десна – Паст, Фаворов, Коноплі, Гітченко, Домбровський, Картушов (Арвеладзе, 90), Огіря, Кузик (Мостовий, 74), Тамм, Філіппов (Старенький, 85), Будковський (Тотовицький, 75).

Динамо – Бущан, Мохаммед, Шабанов, Кендзьора, Караваєв, олександр Шепелєв (Сидорчук, 58), Циганков, Андрієвський (Дуэлунд, 63), Буяльський (Шапаренко, 87), Вербич, Каргбо (де Піна, 46).

Попередження: Картушов (27), Олександр Шепелєв (28), Огіря (34), Шабанов (62), Мохаммед (90).

Турнірна таблиця УПЛ на 28 червня