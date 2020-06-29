Російські силовики системно і безкарно застосовують тортури в окупованому Криму, – правозахисники

Після окупації Криму Росією застосування тортур співробітниками ФСБ РФ і поліції щодо громадян України стало системним і безкарним. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

“Кримчани позбавлені права на правовий захист у разі застосування тортур, так як заяви про тортури не розслідуються в Криму, а в судах практично не розглядаються справи про застосування тортур співробітниками силових структур РФ щодо цивільних осіб. Навіть у випадках винесення вироків за застосування насильства, покарання застосовуються мінімальні (штрафи та умовне позбавлення волі)”, – розповідає аналітик КПГ Олександр Сєдов.

Моніторинг застосування у Криму статті 302 КК РФ показує, що по цій статті немає жодного рішення суду. “Незважаючи на те, що опис фактів тортур (як зібраних КПГ, так і описаних в вироки за статтею 286 КК РФ) містить необхідні ознаки складу злочину за статтею 302 КК РФ.

Це говорить про сформовану практику, при якій застосування насильства представниками російських силових структур розглядається як перевищення повноважень, але не як застосування тортур”, – наголошується в повідомленні. Практика застосування статей 117 і 286 КК РФ, вказує на те, що ст. 117 КК РФ застосовується для покарання за катування або насильство, скоєних особами, які не належать до представників влади. “Якщо тортури здійснюють співробітники силових структур РФ, то це розглядається тільки як “перевищення посадових повноважень”. Іншими словами, “представник влади не може катувати, він тільки може перевищити свої повноваження”.

Аналіз зібраної КПГ інформації про вироки за статтями 117 і 286 КК РФ показує, що “судді” і “слідчі органи не виносять вироки, пов’язані з реальним позбавленням волі стосовно співробітників силових структур РФ, а винесені вироки ухвалюють застосовувати як покарання мінімальні терміни або менше мінімального. Єдине рішення про реальний позбавлення волі винесено у відношенні співробітника МВС, який побив іншого співробітника.

Відносно співробітників ФСБ РФ взагалі не виявлено жодної кримінальної справи на сайтах кримських “судів”, – повідомляють правозахисники.