Поблизу Тегерана стався потужний вибух: ЗМІ заявили про НП на секретній військовій базі

Поблизу Тегерана (Іран) 26 червня стався потужний вибух, заграва від якого було видно в місті.

У Міноборони країни заявили, що причиною вибуху став витік газу з підземних сховищ. При цьому Associated Press, грунтуючись на даних джерел і супутникових знімках, пише, що ЧП сталося на секретному іранському ракетний об’єкті в районі Ходжир.

Прес-секретар міністерства оборони Давуд Абді стверджує, що пошкодження однієї цистерни спричинила детонацію, після чого вибухнули дві сусідні, повідомило державне агентство IRNA.

Випалена земля на місці вибуху видно з супутників. twitter.com/cevher0006

В результаті НП ніхто не постраждав, а пожежу було невдовзі ліквідовано, запевнив Абді.

Місце вибуху до. АР

Місце вибуху після. АР

Журналісти у свою чергу розповіли про даних вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, згідно з якими вибух міг статися в тунелі, де відбувається збірка ракет.

В цьому районі знаходиться військова база Парчин, де, за словами джерел, близько 20 років тому проводилися експерименти з елементами ядерних озброєнь. АР також відзначило, що реакція військових Ірану на вибух була незвичайною.

Вибух в Ірані twitter.com/WNorth_syrians

Вибух в Ірані twitter.com/WNorth_syrians

Tahran’da nükleer santral olmadığı için içimiz rahat edebilir.

Tahran halkına geçmiş olsun.

pic.twitter.com/EKtGUaWnUM#Iran

— F. Kaya Sener (@F_KayaSener) June 26, 2020